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Gündem CHP Belediyesi hizmette sınır tanımıyor Bir değil, iki değil… Tam 58 tane 'çıplak kadın' heykeli dikilecek
Gündem

CHP Belediyesi hizmette sınır tanımıyor Bir değil, iki değil… Tam 58 tane 'çıplak kadın' heykeli dikilecek

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmette sınır tanımıyor. Heykel dikmek için bahane arayan belediye, bu sefer tam 58 tane ‘çıplak kadın’ heykeli dikecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 11:26:00 -
CHP Belediyesi hizmette sınır tanımıyor Bir değil, iki değil… Tam 58 tane 'çıplak kadın' heykeli dikilecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali bahanesi ile şehre 58 tane 'Venüs' heykeli dikecek.

2-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali’nin geldiği, kente dikilen heykellerle anlaşılıyor.

Kent, Venüs heykelleriyle dolduruldu

Pandemi önlemlerinin üst seviyede olacağı tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 58’inci yılına özel 58 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi.

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