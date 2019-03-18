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CHP Belediye Başkan Adaylarından GTB’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sait Köse, Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Nesrin Tuncel, İl Başkanı Lütfü Demir ve parti temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:56
CHP Belediye Başkan Adaylarından GTB’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Şahinbey Belediye Başkan Adayı Sait Köse, Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Nesrin Tuncel, İl Başkanı Lütfü Demir ve parti temsilcilerinden oluşan heyet, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti.


Hububat-Bakliyat satış salonlarında GTB üyeleriyle bir araya gelen CHP belediye başkan adayları, Gaziantep projeleri hakkında açıklamalarda bulundular.


GTB Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan ve meclis üyeleri tarafından karşılanan CHP heyetine, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler verildi.


GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, yaptığı konuşmada, TOBB’un A sınıfı akredite borsaları arasında yer alan GTB’nin üyelerine en kaliteli hizmeti vermenin yanı sıra kent ve bölge ekonomisine katkı sunacak ulusal ölçekli projeleri de hayata kazandırma çabası içerisinde olduğunu ifade etti.


GTB’nin vizyon projeleri arasında yer alan Et Borsası ve Et Hali inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Çokay, yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde hizmet verecek olan Et Borsasını 2019 yılı içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.


Öte yandan Türkiye’de bir ilk olacak olan Antep fıstığı Lisanslı Depoculuk tesisinin de geçtiğimiz günlerde temelinin atıldığını anımsatan Çokay, Antep fıstığının kayıt altına alınmasına, fiyat istikrarına ve daha sağlıklı şekilde korunmasına katkı sağlayacak olan tesisin 10 bin ton ürün depolama kapasitesine sahip olacağını sözlerine ekledi.


GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan’da konuşmasında, Gaziantep’in tarıma dayalı sanayide Türkiye’nin lokomotif şehirlerinin başında geldiğini dile getirdi. Arslan, un, makarna ve bulgur gibi tarım kökenli birçok sektörde ülke üretiminin yarısından fazlasının Gaziantep’ten karşılandığını belirtti.


Ziyarette, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya tarım politikaları hakkında değerlendirmelerde bulunurken, CHP Şahinbey Belediye Başkan Adayı Köse ve Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Tuncel ise Gaziantep projeleri hakkında açıklamalarda bulundular.


Ziyarette, GTB Meclis Üyeleri, Mehmet Özmen, Ahmet Karakan, Enver Bal, Orhan Çetin, Ali Yılmaz ve Mevlüt Polat’ta hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:56
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