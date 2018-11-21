CHP belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? CHP belediye başkan adayları tam liste

CHP belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak merak konusu olurken, Geçtiğimiz günlerde 252 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan CHP’den 300’e yakın belediye başkan adayını da açıklıyor. Peki CHP belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? 2019 yerel seçimlerde CHP belediye başkan adayları tam listesinde kimler yer aldı? CHP belediye başkan adayları 2019 İstanbul, CHP Belediye başkan adayları 2019 Mersin ve Bakırköy, CHP belediye başkan adayları belli oldu mu? İşte CHP belediye başkan adayları tam listene ilişkin son dakika gelişmeleri...

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2019 yere seçimleri için aday belirleme sürece tüm hızıyla devam ediyor. CHP- 30 Kasım Cuma günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında, 300'e yakın belediye başkan adayının ismi açıklanacak. 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 adayın ismini kamuoyuyla paylaşan CHP PM, 30 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda bu defa 300'e yakın belediye başkanının ismini belirleyecek. Bugüne kadar açıklanan adaylar arasında 1 büyükşehir, 10 il belediye başkan adayı bulunuyor.

CHP'de bir tane büyükşehir adayı açıklandı

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nu aday gösterme kararı aldı.

Afyonkarahisar Sülümenli belediye başkan adayı İsmail Özakman

Afyonkarahisar Çay Pazarağaç belediye başkan adayı Fahrettin Mutlu

Ağrı Tutak belediye başkan adayı Erkan Sayan

Ağrı Taşlıçay belediye başkan adayı Kubbettin Tekgül

Aksaray Merkez Taşpınar belediye başkan adayı Cihan Yüksel (Mevcut Başkan)

Aksaray Merkez Yeşiltepe belediye başkan adayı Tahsin Çelik (Mevcut Başkan)

Aksaray Merkez Yeşilova belediye başkan adayı Sibel Muştu

Amasya Merzifon belediye başkan adayı Alp Kargı (Mevcut Başkan)

Ankara Çankaya belediye başkan adayı Alper Taşdelen (Mevcut Başkan)

Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı Fethi Yaşar (Mevcut Başkan)

Ankara Elmadağ belediye başkan adayı Adem Barış Aşkın

Antalya Manavgat belediye başkan adayı Şükrü Sözen (Mevcut Başkan)

Antalya Kemer belediye başkan adayı Mustafa Gül (Mevcut Başkan)

Ardahan Göle Köprülü belediye başkan adayı Engin Sarıkaya

Artvin Kemalpaşa belediye başkan adayı Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan)

Aydın Koçarlı belediye başkan adayı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)

Balıkesir Balya belediye başkan adayı Orhan Gaga

Balıkesir Havran belediye başkan adayı Bedri Şahin

Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı Ali Kemal Deveciler

Balıkesir Mayas belediye başkan adayı Tancan Barçın (Mevcut Başkan)

Bartın Kurucaşile belediye başkan adayı Nergis Kartal

Batman Gercüş belediye başkan adayı Hamide Öner

Batman Hasankeyf belediye başkan adayı Orhan Cihan

Batman Beşiri belediye başkan adayı Genco Özel

Batman Kozluk belediye başkan adayı Savaş Durmaz

Batman Sason belediye başkan adayı Adnan Yaşar

Bilecik İnhisar belediye başkan adayı Ayhan Özdübek

Bingöl Yaylıdere belediye başkan adayı Sabri Akyürek (Mevcut Başkan)

Bingöl Yedisu belediye başkan adayı Veysel Yaygan

Bingöl Kığı belediye başkan adayı Yılmaz Gündüz (Mevcut Başkan)

Bitlis Adilcevaz Aydınlar belediye başkan adayı İsmet Özçalımlı

Bitlis Mutki Kavakbaşı belediye başkan adayı Mezher Özdeş

Bitlis Güroymak Günkırı belediye başkan adayı Servet Başelçin

Bitlis Güroymak Gölbaşı belediye başkan adayı Cuma Siri

Burdur Bucak Kızılkaya belediye başkan adayı Şeref Coşar

Bolu Mengen belediye başkan adayı Turhan Bulut (Mevcut Başkan)

Bolu Mudurnu belediye başkan adayı Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan)

Bolu Yeniçağ belediye başkan adayı Adnan Göngör

Bolu Dörtdivan belediye başkan adayı İlyas Özalp

Bursa Orhangazi belediye başkan adayı Şaban Çetin Çoklar

Bursa Harmancık belediye başkan adayı Ahmet Tufan

Bursa Orhaneli belediye başkan adayı Vildan Koç

Çankırı Eldivan belediye başkan adayı Afife Ülkü Kavalalı

Çankırı Kurşunlu belediye başkan adayı Tevfik Metin Aktaş

Denizli Serinhisar belediye başkan adayı Hüseyin Gemili

Denizli Çivril belediye başkan adayı Ömer Köseoğlu

Denizli Pamukkale belediye başkan adayı Ahmet Divarcı

Denizli Güney belediye başkan adayı Mustafa Ürtekin

Diyarbakır Cüngüş belediye başkan adayı Muhiddin Yıldırım

Düzce Akçakoca belediye başkan adayı Fikret Albayrak

Düzce Gölyaka belediye başkan adayı Abdullah Şahin

Eskişenir Han belediye başkan adayı Erdal Şanlı Mevcut başkan

Eskişenir Mahmudiye belediye başkan adayı İshak Gündoğan (mevcut başkan)

Eskişenir Odunpazarı belediye başkan adayı Kazım Kurt (mevcut başkan)

Eskişenir Tepebaşı belediye başkan adayı Ahmet Ataç (mevcut başkan)

Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı Ali Doğan

Gaziantep Araban belediye başkan adayı Hasan Doğru

Giresun Tirebolu belediye başkan adayı Burhan Takır

Giresun Eynesil belediye başkan adayı Ahmet Latif Karadeniz

Gümüşhane Şiran belediye başkan adayı Hüseyin Kaya

Hatay Antakya belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu

Kahramanmaraş Andırın belediye başkan adayı Ahmet Rüzgar

Kahramanmaraş Elbistan belediye başkan adayı Onur Gündüz

Kars Arpaçay belediye başkan adayı Enver Akkaya

Kars Susuz belediye başkan adayı Oğuz Yantemur

Kastamonu Devrekani belediye başkan adayı İlhan Tuncer

Kastamonu Bozkurt belediye başkan adayı Güvenç Demirezen

Kayseri Bünyan belediye başkan adayı Mustafa Naldız

Kayseri Felahiye belediye başkan adayı Kerim Karakoç

Kocaeli Darıca belediye başkan adayı Yakup Törk

Kocaeli Karamürsel belediye başkan adayı Ahmet Çalık

Karabük Yenice Yortanpazarı belediye başkan adayı İsmail Elemen

Kütahya Dumlupınar belediye başkan adayı Zekeriya Yılmaz

Kütahya Domaniç belediye başkan adayı Mustafa Temel Ergün

Kütahya Domaniç Çukurca belediye başkan adayı Ceyhun Ergün

Kütahya Altıntaş belediye başkan adayı Doğan Akbunar

Kırıkkale Sulakyurt belediye başkan adayı Tamer Cihan

Manisa Gölmarmara belediye başkan adayı Birol Bak

Manisa Saruhanlı belediye başkan adayı Zeki Bilgin

Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı Şerif Ozan İren

Nevşehir Derinkuyu belediye başkan adayı Mustafa Erdem

Nevşehir Sulusaray belediye başkan adayı Derviş Dursun

Niğde Altunhisar belediye başkan adayı Abdi Mercan

Niğde Ulukışla belediye başkan adayı Mustafa Önen

Ordu Fatsa belediye başkan adayı Ahmet Canbaz

Ordu Aybastı belediye başkan adayı Özdilek Aydoğan

Ordu Gölköy belediye başkan adayı Cengiz Sarıyer

Ordu Akkuş belediye başkan adayı Bayram Görür

Sakarya Serdivan belediye başkan adayı Zafer Kazan

Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı Nizamettin Yıldız

Samsan Yakakent belediye başkan adayı Ramazan Şensoy

Samsan Çarşamba belediye başkan adayı Altan Karabulut

Sinop Erfelek belediye başkan adayı Muzaffer Şimşek / (mevcut başkan)

Sinop Gerze belediye başkan adayı Osman Beloavcıklı (mevcut başkan)

Sivas Gemerek Çepni belediye başkan adayı Gülbeden Yüksel

Sivas İmranlı belediye başkan adayı Murat Açıl

Sivas Şarkışla belediye başkan adayı Ayfer Temel

Şanlıurfa Hilvan belediye başkan adayı Abuzer Bebe

Şanlıurfa Akçakale belediye başkan adayı Ahmet Geçit

Şanlıurfa Halfeti belediye başkan adayı Ekrem Morçiçek

Şanlıurfa Suruç belediye başkan adayı Kemal Eşsiz

Şanlıurfa Harran belediye başkan adayı Mehmet İngin

Şanlıurfa Viranşehir belediye başkan adayı Şehmus Dodukanlıoğlu

Tunceli Mazgirt belediye başkan adayı İsmail Toprak

Tunceli Mazgirt Akpazar belediye başkan adayı Cemal Bulut

Tunceli/Hozat Seyfi Geyik

Uşak/Eşme Yılmaz Tozan

Uşak/Sivaslı/Pınarbaşı Naci Akyürek (mevcut başkan)

Uşak/Sivaslı/Selçikler İbharim Kökçü

Uşak/Eşme/Yeleğen Fevzi Kaya (mevcut başkan)

Uşak/Banaz/Kızılcasöğüt Ömer Biçer (mevcut başkan)

Van/Çaldıran Muhammed Aladağ

Yalova/Armutlu Ali Çetinkaya

Yalova/Altınova/Kaytazdere Ali Kangal (mecvut başkan)

Yalova/Altınova/Subaşı Turan Canbay

Yalova/Çınarcık Avni Kurt (mevcut başkan)

Yalova/Çınarcık/Koru Kamil Yaman (mevcut başkan)

Yalova/Çiftlikköy Nedim Güler

Zonguldak/Devrek/Çaydeğirmeni Hayrettin Çatallı

Zonguldak/Çaycuma/Saltukova Alim Genç

Zonguldak/Alaplı/Gümeli Ahmet Saydam (mevcut başkan)

Zonguldak/Kozlu Cengiz Bank

Zonguldak/Merkez/Beycuma Hayati Açıkgöz

Zonguldak/Kilimli Ali Aslan Kılıç (mevcut başkan)

Zonguldak/Kilimli/Çatalağzı Adnan Akgün (mevcut başkan)

Balıkesir/BŞB Ahmet Akın (milletvekili)

Artvin belediye başkan adayı Demirhan Elçin

Batman belediye başkan adayı Enver Erdem

Bingöl belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla

Gümüşhane belediye başkan adayı Bedri Ağaç

Uşak belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu

Erzincan belediye başkan adayı İsmail Taş

Karabük belediye başkan adayı Mehmet Durum

Burdur belediye başkan adayı Ali Ortun Ercengiz (mevcut başkan)

Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu (mevcut başkan)

Yalova belediye başkan adayı Vefa Salman (mevcut başkan)

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