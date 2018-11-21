CHP belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? CHP belediye başkan adayları tam liste
CHP belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak merak konusu olurken, Geçtiğimiz günlerde 252 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan CHP’den 300’e yakın belediye başkan adayını da açıklıyor. Peki CHP belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? 2019 yerel seçimlerde CHP belediye başkan adayları tam listesinde kimler yer aldı? CHP belediye başkan adayları 2019 İstanbul, CHP Belediye başkan adayları 2019 Mersin ve Bakırköy, CHP belediye başkan adayları belli oldu mu? İşte CHP belediye başkan adayları tam listene ilişkin son dakika gelişmeleri...21 Kasım 2018 Çarşamba 13:12
CHP belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacak merak konusu olurken, Geçtiğimiz günlerde 252 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan CHP’den 300’e yakın belediye başkan adayını da açıklıyor. Peki CHP belediye başkan adayları 2019 ne zaman açıklanacak? 2019 yerel seçimlerde CHP belediye başkan adayları tam listesinde kimler yer aldı? CHP belediye başkan adayları 2019 İstanbul, CHP Belediye başkan adayları 2019 Mersin ve Bakırköy, CHP belediye başkan adayları belli oldu mu? İşte CHP belediye başkan adayları tam listene ilişkin son dakika gelişmeleri...
Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2019 yere seçimleri için aday belirleme sürece tüm hızıyla devam ediyor. CHP- 30 Kasım Cuma günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında, 300'e yakın belediye başkan adayının ismi açıklanacak. 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 adayın ismini kamuoyuyla paylaşan CHP PM, 30 Kasım'da gerçekleştireceği toplantıda bu defa 300'e yakın belediye başkanının ismini belirleyecek. Bugüne kadar açıklanan adaylar arasında 1 büyükşehir, 10 il belediye başkan adayı bulunuyor.
CHP'de bir tane büyükşehir adayı açıklandı
CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nu aday gösterme kararı aldı.
Afyonkarahisar Sülümenli belediye başkan adayı İsmail Özakman
Afyonkarahisar Çay Pazarağaç belediye başkan adayı Fahrettin Mutlu
Ağrı Tutak belediye başkan adayı Erkan Sayan
Ağrı Taşlıçay belediye başkan adayı Kubbettin Tekgül
Aksaray Merkez Taşpınar belediye başkan adayı Cihan Yüksel (Mevcut Başkan)
Aksaray Merkez Yeşiltepe belediye başkan adayı Tahsin Çelik (Mevcut Başkan)
Aksaray Merkez Yeşilova belediye başkan adayı Sibel Muştu
Amasya Merzifon belediye başkan adayı Alp Kargı (Mevcut Başkan)
Ankara Çankaya belediye başkan adayı Alper Taşdelen (Mevcut Başkan)
Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı Fethi Yaşar (Mevcut Başkan)
Ankara Elmadağ belediye başkan adayı Adem Barış Aşkın
Antalya Manavgat belediye başkan adayı Şükrü Sözen (Mevcut Başkan)
Antalya Kemer belediye başkan adayı Mustafa Gül (Mevcut Başkan)
Ardahan Göle Köprülü belediye başkan adayı Engin Sarıkaya
Artvin Kemalpaşa belediye başkan adayı Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan)
Aydın Koçarlı belediye başkan adayı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)
Balıkesir Balya belediye başkan adayı Orhan Gaga
Balıkesir Havran belediye başkan adayı Bedri Şahin
Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı Ali Kemal Deveciler
Balıkesir Mayas belediye başkan adayı Tancan Barçın (Mevcut Başkan)
Bartın Kurucaşile belediye başkan adayı Nergis Kartal
Batman Gercüş belediye başkan adayı Hamide Öner
Batman Hasankeyf belediye başkan adayı Orhan Cihan
Batman Beşiri belediye başkan adayı Genco Özel
Batman Kozluk belediye başkan adayı Savaş Durmaz
Batman Sason belediye başkan adayı Adnan Yaşar
Bilecik İnhisar belediye başkan adayı Ayhan Özdübek
Bingöl Yaylıdere belediye başkan adayı Sabri Akyürek (Mevcut Başkan)
Bingöl Yedisu belediye başkan adayı Veysel Yaygan
Bingöl Kığı belediye başkan adayı Yılmaz Gündüz (Mevcut Başkan)
Bitlis Adilcevaz Aydınlar belediye başkan adayı İsmet Özçalımlı
Bitlis Mutki Kavakbaşı belediye başkan adayı Mezher Özdeş
Bitlis Güroymak Günkırı belediye başkan adayı Servet Başelçin
Bitlis Güroymak Gölbaşı belediye başkan adayı Cuma Siri
Burdur Bucak Kızılkaya belediye başkan adayı Şeref Coşar
Bolu Mengen belediye başkan adayı Turhan Bulut (Mevcut Başkan)
Bolu Mudurnu belediye başkan adayı Mehmet İnegöl (Mevcut Başkan)
Bolu Yeniçağ belediye başkan adayı Adnan Göngör
Bolu Dörtdivan belediye başkan adayı İlyas Özalp
Bursa Orhangazi belediye başkan adayı Şaban Çetin Çoklar
Bursa Harmancık belediye başkan adayı Ahmet Tufan
Bursa Orhaneli belediye başkan adayı Vildan Koç
Çankırı Eldivan belediye başkan adayı Afife Ülkü Kavalalı
Çankırı Kurşunlu belediye başkan adayı Tevfik Metin Aktaş
Denizli Serinhisar belediye başkan adayı Hüseyin Gemili
Denizli Çivril belediye başkan adayı Ömer Köseoğlu
Denizli Pamukkale belediye başkan adayı Ahmet Divarcı
Denizli Güney belediye başkan adayı Mustafa Ürtekin
Diyarbakır Cüngüş belediye başkan adayı Muhiddin Yıldırım
Düzce Akçakoca belediye başkan adayı Fikret Albayrak
Düzce Gölyaka belediye başkan adayı Abdullah Şahin
Eskişenir Han belediye başkan adayı Erdal Şanlı Mevcut başkan
Eskişenir Mahmudiye belediye başkan adayı İshak Gündoğan (mevcut başkan)
Eskişenir Odunpazarı belediye başkan adayı Kazım Kurt (mevcut başkan)
Eskişenir Tepebaşı belediye başkan adayı Ahmet Ataç (mevcut başkan)
Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı Ali Doğan
Gaziantep Araban belediye başkan adayı Hasan Doğru
Giresun Tirebolu belediye başkan adayı Burhan Takır
Giresun Eynesil belediye başkan adayı Ahmet Latif Karadeniz
Gümüşhane Şiran belediye başkan adayı Hüseyin Kaya
Hatay Antakya belediye başkan adayı Hikmet Hatunoğlu
Kahramanmaraş Andırın belediye başkan adayı Ahmet Rüzgar
Kahramanmaraş Elbistan belediye başkan adayı Onur Gündüz
Kars Arpaçay belediye başkan adayı Enver Akkaya
Kars Susuz belediye başkan adayı Oğuz Yantemur
Kastamonu Devrekani belediye başkan adayı İlhan Tuncer
Kastamonu Bozkurt belediye başkan adayı Güvenç Demirezen
Kayseri Bünyan belediye başkan adayı Mustafa Naldız
Kayseri Felahiye belediye başkan adayı Kerim Karakoç
Kocaeli Darıca belediye başkan adayı Yakup Törk
Kocaeli Karamürsel belediye başkan adayı Ahmet Çalık
Karabük Yenice Yortanpazarı belediye başkan adayı İsmail Elemen
Kütahya Dumlupınar belediye başkan adayı Zekeriya Yılmaz
Kütahya Domaniç belediye başkan adayı Mustafa Temel Ergün
Kütahya Domaniç Çukurca belediye başkan adayı Ceyhun Ergün
Kütahya Altıntaş belediye başkan adayı Doğan Akbunar
Kırıkkale Sulakyurt belediye başkan adayı Tamer Cihan
Manisa Gölmarmara belediye başkan adayı Birol Bak
Manisa Saruhanlı belediye başkan adayı Zeki Bilgin
Manisa Kırkağaç belediye başkan adayı Şerif Ozan İren
Nevşehir Derinkuyu belediye başkan adayı Mustafa Erdem
Nevşehir Sulusaray belediye başkan adayı Derviş Dursun
Niğde Altunhisar belediye başkan adayı Abdi Mercan
Niğde Ulukışla belediye başkan adayı Mustafa Önen
Ordu Fatsa belediye başkan adayı Ahmet Canbaz
Ordu Aybastı belediye başkan adayı Özdilek Aydoğan
Ordu Gölköy belediye başkan adayı Cengiz Sarıyer
Ordu Akkuş belediye başkan adayı Bayram Görür
Sakarya Serdivan belediye başkan adayı Zafer Kazan
Sakarya Karapürçek belediye başkan adayı Nizamettin Yıldız
Samsan Yakakent belediye başkan adayı Ramazan Şensoy
Samsan Çarşamba belediye başkan adayı Altan Karabulut
Sinop Erfelek belediye başkan adayı Muzaffer Şimşek / (mevcut başkan)
Sinop Gerze belediye başkan adayı Osman Beloavcıklı (mevcut başkan)
Sivas Gemerek Çepni belediye başkan adayı Gülbeden Yüksel
Sivas İmranlı belediye başkan adayı Murat Açıl
Sivas Şarkışla belediye başkan adayı Ayfer Temel
Şanlıurfa Hilvan belediye başkan adayı Abuzer Bebe
Şanlıurfa Akçakale belediye başkan adayı Ahmet Geçit
Şanlıurfa Halfeti belediye başkan adayı Ekrem Morçiçek
Şanlıurfa Suruç belediye başkan adayı Kemal Eşsiz
Şanlıurfa Harran belediye başkan adayı Mehmet İngin
Şanlıurfa Viranşehir belediye başkan adayı Şehmus Dodukanlıoğlu
Tunceli Mazgirt belediye başkan adayı İsmail Toprak
Tunceli Mazgirt Akpazar belediye başkan adayı Cemal Bulut
Tunceli/Hozat Seyfi Geyik
Uşak/Eşme Yılmaz Tozan
Uşak/Sivaslı/Pınarbaşı Naci Akyürek (mevcut başkan)
Uşak/Sivaslı/Selçikler İbharim Kökçü
Uşak/Eşme/Yeleğen Fevzi Kaya (mevcut başkan)
Uşak/Banaz/Kızılcasöğüt Ömer Biçer (mevcut başkan)
Van/Çaldıran Muhammed Aladağ
Yalova/Armutlu Ali Çetinkaya
Yalova/Altınova/Kaytazdere Ali Kangal (mecvut başkan)
Yalova/Altınova/Subaşı Turan Canbay
Yalova/Çınarcık Avni Kurt (mevcut başkan)
Yalova/Çınarcık/Koru Kamil Yaman (mevcut başkan)
Yalova/Çiftlikköy Nedim Güler
Zonguldak/Devrek/Çaydeğirmeni Hayrettin Çatallı
Zonguldak/Çaycuma/Saltukova Alim Genç
Zonguldak/Alaplı/Gümeli Ahmet Saydam (mevcut başkan)
Zonguldak/Kozlu Cengiz Bank
Zonguldak/Merkez/Beycuma Hayati Açıkgöz
Zonguldak/Kilimli Ali Aslan Kılıç (mevcut başkan)
Zonguldak/Kilimli/Çatalağzı Adnan Akgün (mevcut başkan)
Balıkesir/BŞB Ahmet Akın (milletvekili)
Artvin belediye başkan adayı Demirhan Elçin
Batman belediye başkan adayı Enver Erdem
Bingöl belediye başkan adayı Vahdettin Uzunyayla
Gümüşhane belediye başkan adayı Bedri Ağaç
Uşak belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu
Erzincan belediye başkan adayı İsmail Taş
Karabük belediye başkan adayı Mehmet Durum
Burdur belediye başkan adayı Ali Ortun Ercengiz (mevcut başkan)
Giresun belediye başkan adayı Kerim Aksu (mevcut başkan)
Yalova belediye başkan adayı Vefa Salman (mevcut başkan)
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