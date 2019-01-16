CHP Parti Meclisi (PM) belediye başkan adayları 2019 listesi

CHP Parti Meclisi (PM) son dakika belediye başkan adayları listesi açıklanacak. Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gidecek. CHP yerel seçimler için belediye başkan adaylarının büyük bir bölümünü açıkladı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ile CHP İzmir ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması beklenirken, belediye başkan adaylarının açıklanmadığı Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir iller arasında yer almakta. Bugün toplanacak olan CHP Parti Meclisi (PM) belediye başkan adayları 2019 listesini açıklayacak.

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak.Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor. Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor. CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak.

CHP ve İYİ Parti ittifakla seçimlere giriyor

Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti. İki parti Mersin Büyükşehir Büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime giriyor. İttifak çerçevesinde, Ordu'nun kime bırakılacağı henüz netleşmese de burada CHP adayının destekleneceği konuşuluyor. İYİ Parti ittifakı kapsamında Ordu'nun yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adaylarının da CHP'den açıklanması bekleniyor. İYİ Parti ise mutabakat kapsamında, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'ten aday çıkaracak. Bugüne kadar 28 ilin adaylarının açıklandığı CHP'de, belediye başkan adayları henüz duyurulmayan iller, Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Elazığ, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Yozgat ve Zonguldak. Bu illerden hangisinin İYİ Parti'ye bırakılacağı da henüz netlik kazanmadı.

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CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu mu?

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