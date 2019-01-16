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CHP Parti Meclisi (PM) belediye başkan adayları 2019 listesi

CHP Parti Meclisi (PM) son dakika belediye başkan adayları listesi açıklanacak. Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gidecek. CHP yerel seçimler için belediye başkan adaylarının büyük bir bölümünü açıkladı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ile CHP İzmir ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması beklenirken, belediye başkan adaylarının açıklanmadığı Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir iller arasında yer almakta. Bugün toplanacak olan CHP Parti Meclisi (PM) belediye başkan adayları 2019 listesini açıklayacak.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:37
CHP Parti Meclisi (PM) belediye başkan adayları 2019 listesi

CHP Parti Meclisi (PM) son dakika belediye başkan adayları listesi açıklanacak. Türkiye 31 Mart 2019'da yerel seçimler için sandık başına gidecek. CHP yerel seçimler için belediye başkan adaylarının büyük bir bölümünü açıkladı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı ile CHP İzmir ilçe belediye başkan adaylarının açıklanması beklenirken, belediye başkan adaylarının açıklanmadığı Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir iller arasında yer almakta. Bugün toplanacak olan CHP Parti Meclisi (PM) belediye başkan adayları 2019 listesini açıklayacak.

CHP'de bugüne kadar 5 ayrı Parti Meclisi toplantısında 630 belediye başkan adayı tespit edildi. Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle yeniden toplanacak.Bir taraftan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini sürdüren CHP, diğer yandan kampanya hazırlıkları yapıyor. Bugüne kadar 15'i büyükşehir, 28'i il, 437'si ilçe, 150'si belde olmak üzere 630 belediye başkan adayını belirleyen CHP'de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla bekleniyor. İzmir adayının gerçekleştirilecek PM'de tespit edileceği tahmin ediliyor. CHP, İYİ Parti ile arasındaki mutabakata göre, büyükşehirlerden Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Eskişehir, Van, Bursa ve Adana'dan aday çıkaracak.

CHP ve İYİ Parti ittifakla seçimlere giriyor

Daha önce Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday gösteren CHP, İYİ Parti ile yaptığı ittifak kapsamında bu adayını geri çekti. İki parti Mersin Büyükşehir Büyükşehirde kendi adaylarıyla seçime giriyor. İttifak çerçevesinde, Ordu'nun kime bırakılacağı henüz netleşmese de burada CHP adayının destekleneceği konuşuluyor. İYİ Parti ittifakı kapsamında Ordu'nun yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adaylarının da CHP'den açıklanması bekleniyor. İYİ Parti ise mutabakat kapsamında, Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'ten aday çıkaracak. Bugüne kadar 28 ilin adaylarının açıklandığı CHP'de, belediye başkan adayları henüz duyurulmayan iller, Amasya, Siirt, Şırnak, Tokat, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Bartın, Elazığ, Düzce, Hakkari, Isparta, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Yozgat ve Zonguldak. Bu illerden hangisinin İYİ Parti'ye bırakılacağı da henüz netlik kazanmadı.

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019 son dakika belli oldu mu?

CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:37
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Bartın
  5. Şırnak
  6. Kırıkkale
  7. Aksaray
  8. Zonguldak
  9. Yozgat
  10. Van
  11. Şanlıurfa
  12. Trabzon
  13. Tokat
  14. Tekirdağ
  15. Siirt
  16. Samsun
  17. Sakarya
  18. Rize
  19. Ordu
  20. Nevşehir
  21. Muş
  22. Muğla
  23. Mardin
  24. Kahramanmaraş
  25. Manisa
  26. Malatya
  27. Konya
  28. Kocaeli
  29. Kırklareli
  30. Kayseri
  31. Kastamonu
  32. Kars
  33. İzmir
  34. İstanbul
  35. Mersin
  36. Isparta
  37. Hatay
  38. Hakkari
  39. Gaziantep
  40. Eskişehir
  41. Erzurum
  42. Elazığ
  43. Diyarbakır
  44. Denizli
  45. Bursa
  46. Balıkesir
  47. Aydın
  48. Antalya
  49. Ankara
  50. Amasya
  51. Afyon
  52. Adıyaman
  53. Adana
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