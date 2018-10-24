CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP aday liste

CHP yerel seçim için 105 belde ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. İşte CHP’nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklandı. İşte CHP'nin yerel seçimlerde aday göstereceği belediye başkan aday listesi...