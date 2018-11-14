CHP belediye başkan adayları isimleri CHP belediye başkan adayı 2019 isim listesi

Yerel seçimler 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak. Partiler belediye başkan adaylarını belirlemekte son rutüşlarını yapıyor. Belediye başkan aday isimleri listesinin açıklanmasını beklendiği CHP’de belediye başkan adayları belli oldu mu? 2019 CHP belediye başkan adayları isim listesi

CHP belediye başkan adayları 2019 listesi, 2019 belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak, CHP 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? 2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 150 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), bugün olağanüstü toplanacak. Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde PM öncesinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunulacak. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 150 ismin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.

CHP 2019 belediye başkan adayları listesi:

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