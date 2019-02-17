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CHP Bekirpaşa seçim irtibat bürosu açılışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi:- "Bugün yürüdüğümüz yolda her günkünden daha umutlu olmalıyız, umudu empoze etmeliyiz. Çünkü 1919'da Samsun'a çıkanlardan daha umutsuz bir dönemde değiliz, daha imkansız koşullarda değiliz"

17 Şubat 2019 Pazar 21:23
CHP Bekirpaşa seçim irtibat bürosu açılışı

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Bugün yürüdüğümüz yolda her günkünden daha umutlu olmalıyız, umudu empoze etmeliyiz. Çünkü 1919'da Samsun'a çıkanlardan daha umutsuz bir dönemde değiliz, daha imkansız koşullarda değiliz." dedi.

İlgezdi, partisinin İzmit'teki Bekirpaşa seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, şu günlerde üzerilerine tarihi bir görev düştüğünü belirterek, bunun ülkenin yüzde 50'sinden fazlasının ortak emeline yoldaşlık etmek olduğunu söyledi.

Kendilerine gönül veren her vatandaşın ilmek ilmek desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getiren İlgezdi, "Bugün yürüdüğümüz yolda her günkünden daha umutlu olmalıyız, umudu empoze etmeliyiz. Çünkü 1919'da Samsun'a çıkanlardan daha umutsuz bir dönemde değiliz, daha imkansız koşullarda değiliz. Dolayısıyla istikrarlı, kararlı ve inançlı olursak başarmak mümkün." diye konuştu.

İlgezdi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim." sözünü hatırlatarak, "Bizim şehitlerimize, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarına, bu topraklarda canını vermiş şehitlerimize sözümüz var. O yüzden umutsuz olmamalıyız, o yüzden de mücadele etmeli, yoldaş olmalı, eşit, demokratik bir ülkeyi yeniden inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İnsanı, yeşili, emeği, emekçiyi sevdiklerini vurgulayan İlgezdi, "İşte bu nedenle Fatma Kaplan Hürriyet ve diğer adaylarımız gibi güzel kentleri yaşatmak adına sizlerin emeğine, sizlerin yüreğine ihtiyaç var." dedi.

Partisinin İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'e vatandaşlardan destek isteyen İlgezdi, konuşmasını "Çav Bella" şarkısını söyleyerek tamamladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de kendisini dinleyen seçmenlerden, 31 Mart'a kadar yorulmadan çalışmalarını ve sandığa gittiklerinde Büyükşehir Belediyesi için İYİ Parti'ye, İzmit Belediyesi için CHP'ye oy vermelerini istedi.

Konuşmaların ardından İzmit'in simgesi pişmaniye çekimi eşliğinde seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:23
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