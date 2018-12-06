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CHP Batman ilçe belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Batman ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Batman Gercüş belediye başkan adayı, CHP Hasankeyf belediye başkan adayı, Beşiri CHP belediye başkan adayı, CHP Kozluk belediye başkan adayı, CHP Sason belediye başkan adayı, CHP Yücebağ belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:40
CHP Batman ilçe belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Batman ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Batman Gercüş belediye başkan adayı, CHP Hasankeyf belediye başkan adayı, Beşiri CHP belediye başkan adayı, CHP Kozluk belediye başkan adayı, CHP Sason belediye başkan adayı, CHP Yücebağ belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Batman ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

Batman Gercüş belediye başkan adayı Hamide Öner

Batman Hasankeyf belediye başkan adayı Orhan Cihan

Batman Beşiri belediye başkan adayı Genco Özel

Batman Kozluk belediye başkan adayı Savaş Durmaz

Batman Sason belediye başkan adayı Adnan Yaşar

Batman Beşiri İkiköprü belediye başkan adayı Yalçın Kaya

Batman Kozluk Bekirhan belediye başkan adayı Hasan Sönmezsoy

Batman Sason Yücebağ belediye başkan adayı Uğur Atalay

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:40
  1. CHP Batman Gercüş belediye başkan adayı
  2. CHP Hasankeyf belediye başkan adayı
  3. Beşiri CHP belediye başkan adayı
  4. CHP Kozluk belediye başkan adayı
  5. CHP Sason belediye başkan adayı
  6. CHP Yücebağ belediye başkan adayı

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