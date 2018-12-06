CHP Batman ilçe belediye başkan adayları 2019 kim oldu?
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Batman ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Batman Gercüş belediye başkan adayı, CHP Hasankeyf belediye başkan adayı, Beşiri CHP belediye başkan adayı, CHP Kozluk belediye başkan adayı, CHP Sason belediye başkan adayı, CHP Yücebağ belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.06 Aralık 2018 Perşembe 18:40
CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Batman ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Batman Gercüş belediye başkan adayı, CHP Hasankeyf belediye başkan adayı, Beşiri CHP belediye başkan adayı, CHP Kozluk belediye başkan adayı, CHP Sason belediye başkan adayı, CHP Yücebağ belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.
CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Batman ilçe belediye başkan adayları kim oldu?
Batman Gercüş belediye başkan adayı Hamide Öner
Batman Hasankeyf belediye başkan adayı Orhan Cihan
Batman Beşiri belediye başkan adayı Genco Özel
Batman Kozluk belediye başkan adayı Savaş Durmaz
Batman Sason belediye başkan adayı Adnan Yaşar
Batman Beşiri İkiköprü belediye başkan adayı Yalçın Kaya
Batman Kozluk Bekirhan belediye başkan adayı Hasan Sönmezsoy
Batman Sason Yücebağ belediye başkan adayı Uğur Atalay
CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi
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