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CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında soruşturma

Bankoğlu hakkında bir televizyon kanalında katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından soruşturma başlatıldı

12 Mart 2019 Salı 12:03
CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında soruşturma

ANKARA (AA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında bir televizyon kanalında katıldığı programdaki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda "PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç fark etmez..." şeklindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:03
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Aysu Bankoğlu
  3. Soruşturma

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