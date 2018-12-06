CHP Balıkesir ilçe belediye başkan adayları açıklandı

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Balıkesir ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Balıkesir Balya belediye başkan adayı, CHP Havran belediye başkan adayı, Burhaniye CHP belediye başkan adayı, CHP Mayas belediye başkan adayı, CHP Karesi belediye başkan adayı, CHP Gönen belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Balıkesir ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Balıkesir Balya belediye başkan adayı Orhan Gaga

Balıkesir Havran belediye başkan adayı Bedri Şahin

Balıkesir Burhaniye belediye başkan adayı Ali Kemal Deveciler

Balıkesir Mayas belediye başkan adayı Tancan Barçın (Mevcut Başkan)

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi