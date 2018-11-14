Ahmet Akın kimdir? CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Akın oldu

CHP Parti Meclisi toplantısında 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayıları belli oldu. CHP, 2019 yerel seçimler için adaylarını belirlemeye devam ediyor. Son dakika gelen haberlere göre, CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayını Ahmet Akın oldu. Peki Ahmet Akın kimdir? Ahmet Akın kaç yaşında ve nerelidir?

Ahmet Akın, 13 Ağustos 1973 yılında Balıkesir/Gönen’de dünyaya geldi. Babasının adı Erdal, annesinin adı Nejla’dır. İlk ve ortaokul eğitimlerini tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Ardından, İngiltere’de Cambridge Eurocenter’da Dil ve Ekonomi eğitimleri aldı. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi’nde Siyaset eğitimi gördü.



İspanya’da farklı tarihlerde “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi” üzerine birçok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası alanda faaliyet gösteren holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

İyi derecede İngilizce, İspanyolca ve iyi düzeyde İtalyanca bilen Ahmet Akın, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2014 Balıkesir yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur %39.8

MHP adayı İsmail Ok % 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

CHP belediye başkan aday isimleri | 2019 CHP belediye başkan adayları listesi