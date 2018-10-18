CHP Balıkesir Büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı

CHP’ye yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı için kamu çalışanları dışındaki aday adayların başvurularında son tarih 19 Ekim. 2019 yerel seçimlerde CHP’den belediye adayı olmak isteyen aday adayları başvurularını gerçekleştiriyor. CHP’nin büyükşehir belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak edilirken, CHP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Balıkesir'de milletvekili Ahmet Akın'ı aday göstereceği öğrenildi.

Balıkesir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ahmet Edip Uğur % 39.8

MHP adayı İsmail Ok % 31.6

CHP adayı Sami Sözat % 25.3

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur 30 Ekim 2017’de istifa etmişti.

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