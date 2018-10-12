CHP Bakırköy belediye başkan adayı kim?

CHP, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için adaylarını belirlemeye çalışıyor. En çok merek edilen ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi için kimi aday göstereceği. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Bakırköy Belediye Başkan adayının kim olduğunu açıklıyor.

Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı bugün saat 19.30'da kamuoyuna duyurulacak. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saat 19.30'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı duyuracağız" dedi. Bakırköy belediye başkanlığı için Bülent Kerimoğlu, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Rıza Akpolat ve Ali Fatinoğlu’nun ismi geçiyor.

Erkene çekilmezse Mart 2019'da mahalli yerel seçimler için Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek. Yerel yönetimlerin belirleneceği yerel seçimler, 24 Haziran seçimlerinden sandıktan vatandaşın tokadını yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hayati öneme sahip. CHP yerel seçimlerde de diğer seçimlerde olduğu gibi sandıktan hezimetle çıkarsa artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapışıp kalkmamakla ısrar ettiği genel başkanlık koltuğu artık olmayacak. CHP'nin yerel seçimlerde de vatandaşın tokadını yiyeceğini anlayan CHP'nin önde gelen isimleri, gözünü belediye başkanlıklarına dikti. Bu isimlerin başında Genel Sekreter Akif Hamzaçebi gelmekte. Öteden beri Akif Hamzaçebi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konuşuluyordu.