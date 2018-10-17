CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı 2019 yerel seçim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24 Haziran seçim yenilgisini 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde unutturmak istiyor. Bunun için CHP, HDP ve İYİ Parti ile ittifak yapmanın peşinde. CHP özellikle de büyükşehir belediyelere yoğunlaşacağı öğrenildi. Peki CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte CHP'nin Aydın belediye başkan adayının ismi...

İstanbul'u kazanabilmek için özel bir çalışma yapan Kılıçdaroğlu, ilçe örgütlerine talimat göndererek, "İlçelerde tabanda ittifak yapılacak. Bölgenizdeki siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile görüşün. Tek bir parti ile değil, ilçeler bazında ittifakı ele alın" dedi. CHP'nin bazı yerlerde HDP ile bazı bölgelerde İYİ Parti ile ittifak yapacağı artık kesin gib. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayıaçıklandı. CHP Aydın'da mevcut belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ile devam diyecek.

Aydın 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Özlem Çerçioğlu % 43.8

AK Parti adayı Mustafa Savaş % 29.2

MHP adayı Ali Uzunırmak % 21.6