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CHP Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu Yerel seçim 2019 CHP adayları

2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 150 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. Peki CHP Aydın’da kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının ismi son dakika…

13 Kasım 2018 Salı 12:21
CHP Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı belli oldu Yerel seçim 2019 CHP adayları

2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 150 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. Peki CHP Aydın’da kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının ismi son dakika…

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 14 Kasım Çarşamba günü olağanüstü toplanacak. CHP lideri Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek PM öncesinde, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunulacak. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 150 ismin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade ediliyor.

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut belediye başkanı Özlem Çerçioğlu’nu aday gösterecek. Peki Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli ve kaç yaşında? CHP 2014 yerel seçimlerde Aydın’da ne kadar oy aldı?

2014 Aydın yerel seçim sonuçları

CHPadayı Özlem Çerçioğlu % 43.8

AK Parti adayı Mustafa Savaş % 29.2

MHP adayı Ali Uzunırmak % 21.6

Özlem Çerçioğlu kimdir?

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968'de AYDIN / Nazilli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamladı. 1988’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. Newyork’ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısıyla Türk cemiyetlerinde görev almış, sanayici olarak da faaliyetlerde bulunmuştur.  Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, nüfus planlaması gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi / CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçilen Özlem Çerçioğlu, 22 Temmuz 2007’de yeniden seçildi. 

TBMM’de de başarılı çalışmalara imza atan Özlem Çerçioğlu, Aydın’a daha iyi hizmet vermek amacıyla 29 Mart Yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın’ın ilk bayan belediye başkanı seçildi. Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir, Ingilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:21
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