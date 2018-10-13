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CHP Avcılar belediye başkan aday adayları açıklandı

Avcılar Belediye Başkanlık seçimleri için CHP'nin aday adayları belli olmaya başladı. 24 Haziran Avcılar sonuçlarına göre, CHP’nin belediyesinin olduğu Avcılar’da AK Parti seçimi önde götürmüştü.24 Haziran sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35.80 iken, CHP yüzde 33.43’de kalmıştı. Mart 2019 yerel seçimler Avcılar'da CHP açısından kritik öneme sahip. CHP elinde bulundurduğu Avcılar belediyesini kaybetmek istemiyor. Peki 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Avcılar Belediye Başkan aday adayları kim?

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:03
CHP Avcılar belediye başkan aday adayları açıklandı

Avcılar Belediye Başkanlık seçimleri için CHP'nin aday adayları belli olmaya başladı. 24 Haziran Avcılar sonuçlarına göre, CHP’nin belediyesinin olduğu Avcılar’da AK Parti seçimi önde götürmüştü. 24 Haziran sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35.80 iken, CHP yüzde 33.43’de kalmıştı. Mart 2019 yerel seçimler Avcılar'da CHP açısından kritik öneme sahip. CHP elinde bulundurduğu Avcılar belediyesini kaybetmek istemiyor. Peki 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Avcılar Belediye Başkan aday adayları kim?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazete 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP'nin Kadıköy'den aday adayı olacak isimleri açıkladı. İşte CHP'nin Avcılar aday adayları: Mevcut başkan Handan Toprak Benli, eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci, Erhan Bozan, İbrahim Bulut, Ali Haydar Kahraman ve Erdal Kaya.

CHP Maltepe belediye başkan aday adayları belli oldu! CHP 2019 yerel seçim adayları

CHP Kadıköy belediye başkan aday adayları açıklandı

CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 13:03
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