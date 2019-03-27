"CHP, Atatürk'ün ilkelerinden uzak bir parti haline geldi"

TEKİRDAĞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi kaç oy alıyor, yüzde 20 ile yüzde 25 değil mi, yani en iyi ihtimalle milletimizin sadece yüzde 25'i bu partiye oy veriyor. Atatürk'ün partisi olsaydı, Atatürk'ün kurduğu parti gibi kalsaydı böyle olur muydu? Madem Atatürk'ün partisisin neden yüzde 20 ile 25 arası oy alabiliyorsun, neden? Çünkü siz yoldan çıkmışsınız yoldan." dedi.



Çavuşoğlu, Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden çalıştıklarını, 31 Mart'tan sonra da güzel hizmetler yapmaya devam edeceklerini söyledi, vatandaşların hizmetkarı olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşması sırasında miting alanındaki binalardan "dede" diyerek seslenen çocuklara Çavuşoğlu, "Ben o kadar yaşlı mıyım da ikide bir oradan 'dede' diyorsun, gencecik adamım. Tamam televizyonda yaşlı görünüyoruz ama burada gördün. Balkondan bakan vatandaşlarımıza da saygılar sevgiler sunuyorum, göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Tayyip dede demek istedin galiba, ben anladım." diye espri yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren Çavuşoğlu, "CHP'yi eleştirdiğin zaman hemen ne diyor, 'sen beni eleştiremezsin' neden, ben 'Atatürk'ün kurduğu partiyim.' diyor. Doğru Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizi kurdu, Atatürk ve arkadaşlarına vefa borcumuz var ama Atatürk, Türkiye için hedef gösterdi, 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine Türkiye'yi çıkarın' dedi. Bugün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi kim çıkarıyor, Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları çıkarıyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Atatürk'ün kurduğu partinin ilkelerinden birisinin de milliyetçilik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nerede kaldı milliyetçilik. Giderek marjinalleşmişsin. Cumhuriyet Halk Partisi kaç oy alıyor, yüzde 20 ile yüzde 25 değil mi, yani en iyi ihtimalle milletimizin sadece yüzde 25'i bu partiye oy veriyor. Atatürk'ün partisi olsaydı, Atatürk'ün kurduğu parti gibi kalsaydı böyle olur muydu? Madem Atatürk'ün partisisin neden yüzde 20 ile 25 arası oy alabiliyorsun, neden? Çünkü siz yoldan çıkmışsınız yoldan. 'Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksin ondan sonra gideceksin yurt dışında Türkiye'yi şikayet edeceksin. Gece gündüz HDP ile bunlar yurt dışında Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Kimi kime şikayet ediyorsun sen. İnsan kendi vatanını şikayet mi eder başkasına. Düşünceni özgürce söyle. Her gün hakaret ediyorsun cumhurbaşkanımıza, bir de fikir söyle, düşünceni söyle. Niye gidip şikayet ediyorsun? Kime şikayet ediyorsun, efendine mi şikayet ediyorsun Türkiye'yi, Türk milletini? İşte bunlara haddini bildireceğiz. Bunlar Atatürk'ün ilkelerinden uzak bir parti haline geldi. Esasen bunlar sadece ve sadece Atatürk'ten geçiniyorlar. Atatürk'ün size ihtiyacı mı var? Atatürk'ü dünya biliyor, senin korumana ihtiyacı yok."

Cumhur İttifakı adaylarının hepsinin arkasında olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepsi bizim adayımızdır. Hepsinin arkasında Cumhur İttifakı var, hepsinin arkasında Recep Tayyip Erdoğan var, Devlet Bahçeli var ve bizler varız. Cumhurbaşkanımız geldiğinde müjdeyi verdi mi? Çorlu Havaalanı'nın adını değiştirdi mi? Ne oldu Çorlu Havaalanı'nın ismi? Çorlu Atatürk Havaalanı oldu. İşte Atatürk'ün ismini böyle yaşatacaksın. Bu sabah tabelalarımız asıldı, sabah Ankara'ya bir uçak gitti ama eğer o uçakta siyasi yoksa ilk uçan siyasi ben olacağım. En azından ilk uçan bakan ben oluyorum oradan, inşallah. Çorlu Havaalanımızı da büyütmemiz lazım."

Konuşmalarının ardından Çavuşoğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi.

(Bitti)