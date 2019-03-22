MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Manisa'mızda ve ülkemizde herkes kardeştir, bu kardeşliğin önüne hiçbir terörist örgüt ve onun odağı siyasi parti set çekemez. CHP artık Atatürk'ün kurduğu parti değil. Bunu bir kenara yazalım. Bugün bulunmamız gereken yer, milletin iradesinin devamı olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır." dedi.

Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesi'ni ziyaret eden Pakdemirli, burada mahalle sakinlerine hitap etti. 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldığını, iki eksenli bir seçim süreci yaşadıklarını belirten Pakdemirli, "Birinci eksende 24 Haziran'da biz sizden bir vize aldık. O vize Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi 2023 yılına kadar yönetsin diyeydi. Bu vizenin devamı ve tasdiki için bu seçim çok önemli. Yoksa oy oranlarında herhangi bir erozyon olursa muhalefet partileri hemen önümüze seçim kozunu koyacak. Türkiye'nin yeni bir genel seçime ihtiyacı yok." diye konuştu.

Milletin her dönemde, en zor günlerinde AK Parti'ye destek olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Biz 70'li yıllarda temel ihtiyaç maddelerimiz ile traktörümüze mazotu kuyrukla satın aldığımız günleri yaşadık. 80'lerden sonra Türkiye'de her şey değişti. Altın ve petrol de bulmadık ama Türkiye daha iyi yönetilmeye başlandı, prangalarını kırdı, zincirlerinden kurtuldu. Çok iyi bir yere doğru gidiyoruz derken 90'lı yıllarda tekrar koalisyonların pençesine düştük."

AK Parti'nin kurulmasıyla Türkiye'nin yeniden tek başına iktidar ve istikrarla tanıştığını, Türkiye'nin istikrarsızlaşmasını isteyenlerin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğunu aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Adnan Menderes'i idam ettiler, Turgut Özal'ı belki de zehirlediler ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milletin elinden alınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim bütün meselemiz bu. Tabii ki yerel yönetimlerde belediye başkanları seçeceksiniz. AK Parti eser siyaseti yapar, diğerlerine bakarsanız, özellikle CHP'nin olduğu konum... CHP terörle ve tünel kazan siyasi partilerle beraber. Buna Manisa izin vermez. Bizim Manisa'mızda ve ülkemizde herkes kardeştir, bu kardeşliğin önüne hiçbir terörist örgüt ve onun odağı siyasi parti set çekemez. CHP artık Atatürk'ün kurduğu parti değil. Bunu bir kenara yazalım. Bugün bulunmamız gereken yer, milletin iradesinin devamı olan AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Manisa'nın ve Akhisar'ın bir evladı olarak buraya destek olmanızı istiyorum."