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CHP Ardahan ilçeleri belediye başkan adayları açıklandı | 2019 yerel seçim

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ardahan ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Ardahan belediye başkan adayı, CHP Ardahan Damal belediye başkan adayı, Ardahan Çıldır CHP belediye başkan adayı, CHP Ardahan Posof belediye başkan adayı açıklandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 17:12
CHP Ardahan ilçeleri belediye başkan adayları açıklandı | 2019 yerel seçim

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ardahan ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Ardahan belediye başkan adayı, CHP Ardahan Damal belediye başkan adayı, Ardahan Çıldır CHP belediye başkan adayı, CHP Ardahan Posof belediye başkan adayı açıklandı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 17:12
  1. CHP Ardahan belediye başkan adayı
  2. CHP Ardahan Damal belediye başkan adayı
  3. Ardahan Çıldır CHP belediye başkan adayı
  4. CHP Ardahan Posof belediye başkan adayı

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