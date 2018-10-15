CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? 2019 Yerel seçim CHP Antalya adayı

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partiler 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ittifak yapmak için çalışmalara devam ederken, CHP de genel seçimlerdeki yenilgiyi unutturmak için 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. CHP başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere büyükşehirlerde İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde ittifak yapılacağının sinyalini vermişti. Peki CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte CHP Adana belediye adaylığı için ismi geçen adaylar…

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Adana adayı

Antalya Büyükşehir için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adının geçtiği CHP'de, Hatay'da Lütfü Savaş, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Yalova'da ise Vefa Salman'ın yeniden aday gösterilmesi bekleniyor.

Antalya 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Menderes Mehmet Tevfik Türel % 36,42

CHP adayı Mustafa Akaydın % 34,63

MHP adayı Kemal Çelik % 24,34