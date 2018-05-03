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İşte CHP anketinden çıkan isim!

Henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen CHP'nin, yaptırdığı son anketlerde Muharrem İnce isminin ön planı çıktığı görüldü.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:30
İşte CHP anketinden çıkan isim!

CHP, Cumhurbaşkanı adayını Cuma günü açıklayacak. Kulislerde ise dört ismin adı ön plana çıkıyor. Vatan Gazetesi yazarı Murat Çelik, CHP'nin anketinden çıkan o ismi açıkladı.

İşte Murat Çelik'in o yazısı:

Cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak olan CHP’de son 3 gün Türkiye genelinde yaptırılan anketin sonuçlarını beklemekle geçti. Ankette tek soru vardı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak aşağıdaki isimlerden hangisini görmek istersiniz? Bu sorunun altındaki 4 isim ise şunlardı:

Yılmaz Büyükerşen, Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener.” Bir kamuoyu araştırma şirketine Türkiye genelinde tesadüfi denekler üzerinde yaptırılan anketten çıkan sonuçlar dün saat 17 civarında Ankara’ya; CHP Genel Merkezi’ne ulaştı. Genelbaşkan Kılıçdaroğlu’na sunulan anket sonuçlarında Muharrem İnce ismi uzak ara önde gözüküyor. Ankete katılanların yüzde 60’dan fazlası sunulan 4 isimden İnce’yi tercih etti. İkinci sırada İlhan Kesici var. Ankette Kesici’yi tercih edenleri oranı yüzde 20’ye yakın.

Bu iki ismin ardından üçüncü sırada Büyükerşen ve son sırada ise Abdüllatif Şener var. Ana muhalefet partisinin yaptırdığı kamuoyu yoklamasının sonuçları bunlar. Şimdi beklenen bu anket sonuçları masasında duran Genelbaşkan Kılıçdaroğlu’nun yarın açıklayacağı karar.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:30
  1. Ankara
  2. Murat Çelik
  3. chp anketi
  4. muharrem ince

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