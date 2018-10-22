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CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı Yerel seçimler 2019

CHP’nin Mart 2019 yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Mahalli yerel seçimlerde İYİ Parti ile Ankara’da ittifak yaptığı öğrenilen CHP, MHP kökenli isim olan Mansur Yavaş’ı yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayacağı öğrenildi. Mansur Yavaş’a İYİ Parti de destek verecek.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:03
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklandı Yerel seçimler 2019

CHP’nin Mart 2019 yerel seçim çalışmaları devam ediyor. Mahalli yerel seçimlerde İYİ Parti ile Ankara’da ittifak yaptığı öğrenilen CHP, MHP kökenli isim olan Mansur Yavaş’ı yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayacağı öğrenildi. Mansur Yavaş’a İYİ Parti de destek verecek.

Türkiye belediye başkanlarını seçmek için Mart 2019’da sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapan CHP, bu kez de belediye seçilerinde aynı ittifakı yapmanın peşinde. CHP, ülkücü kökenli seçmenlerin ağırlıklı olduğu yerlerde İYİ Parti ile Kürk kökenli seçmenlerin ağırlıklı olduğu yerlerde ise HDP ile ittifak yapacak. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, başkent Ankara’da işi sıkı tutuyor. CHP, Ankara’da İYİ Parti ile ittifak yaptığı ve MHP kökenli Mansur Yavaş’ın Mart 2019 yerel seçimlerde CHP’nin adayı olacak. Mahsur Yavaş’ı İYİ Parti de destekleyecek. İYİ Parti buna karşılık ise Manisa ve Mersin’de aday gösterecek, CHP ise bu iki ilde İYİ Parti’nin adayını destekleyecek.

Mansur Yavaş 2014 yerel seçimlerini kaybetmişti

2014 yerel seçimlerde İl Seçim Kurulunun kabul etmiş olduğu rakamlar şu şekilde olmuştu. AK Parti’nin adayı Melih Gökçek, 1 milyon 417 bin 183, CHP’nin adayı Mansur Yavaş ise  1 milyon 385 bin 916 oy almıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ise şöyle oluşmuştu: 140 üyenin 99'unun AK Parti'li, 23'ünün CHP'li, 15'inin MHP'li, 2'sinin Demokrat Parti'li, birinin de BBP'li isimlerde oluşmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 11:03
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  2. Mersin
  3. Ankara
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