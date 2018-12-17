0553 313 94 23

CHP Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP 2019 yerel seçim için İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarını henüz resmi olarak açıklanmadı. İYİ Parti ile seçim ittifakı yapacak olan CHP’de Mansur Yavaş ismi konuşuluyordu. CHP'nin Ankara belediye başkan adaylığında eski ATO Başkanı Sinan Aygün'ün isminin geçtiği iddia edildi. Ahmet Hakan CNN Türk'teki Tarafsız Bölge'de ise CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Mansur Yavaş'ın olacağını açıkladı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 21:28
CHP Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP 2019 yerel seçim için İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarını henüz resmi olarak açıklanmadı. İYİ Parti ile seçim ittifakı yapacak olan CHP’de Mansur Yavaş ismi konuşuluyordu.  Ahmet Hakan CNN Türk'teki Tarafsız Bölge'de CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Mansur Yavaş'ın olacağını açıkladı.

AK Parti’nin 2019 yerel seçimlere girecek adayların neredeyse tamamına yakını belli oldu. AK Parti’nin adayları sahaya inip çalışmalarına başlarken, CHP’de ise başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde adayların belirlenmesini bırak, bu ilerde belediye bakan adayları kim olacağı henüz belli değil. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp CHP’nin adayını destekleme kararı almasıyla birlikte gözler CHP’nin üç büyük şehir adayının kim olacağına çevrildi. Ancak CHP’de özellikle de Ankara adaylığı konusunda kafalar bir hayli karışık gibi. Mansur Yavaş aday olacak mı? Mansur Yavaş aday olacaksa CHP’den mi İYİ Parti’den mi olacak? Bazı CHP’liler Mansur Yavaş’ı istemiyor mu? Soruları gündemi meşgul etse de Mansur Yavaş ismi şu sıralar biraz geriye çekilmiş durumda. Ahmet Hakan’ın iddiasına göre, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski ATO Başkanı aynı zamanda eski CHP Milletvekile Sinan Aygün’ün ismi şu sıralar konuşuluyor.

Ahmet Hakan köşesinde Sinan Aygün’ün CHP Ankara adaylığı konusunda şunları yazdı: “ “MANSUR kesin aday” demiştim ama iki gündür “Mansur bıkkınlığı” diye bir bıkkınlık oluşmuş CHP’de... Nedenini az çok tahmin edebilirsiniz. İşte bu bıkkınlık nedeniyle... Yeni isimler arıyormuş CHP. Ortaya atılan son isim ise Sinan Aygün. “FETÖ’nün zulmüne maruz kaldı, Ergenekon’dan içeride yattı, Ankara Ticaret Odası’nda yıllarca başkanlık yaptı, tanınırlığı yüksek, CHP’den milletvekili oldu, her kesimle arası iyi, sağdan oy alabilecek potansiyeli var” falan denilerek. Ankara belediye başkanlığı için Sinan Aygün ismi üzerinde duruluyormuş.” Sinan Aygün’ün CHP’nin Ankara belediye başkan adayı olup olmayacağı daha çok konuşulacak gibi. Zira CHP’de Ankara ve İzmir’de aday belirleme noktasında kafalar bir hayli karışık.

CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu iddiası

Ancak Ahmet Hakan CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında köşesindeki yazının aksine CHP'nin Ankara belediye başkan adayının Mansur Yavaş olacağını açıkladı. Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te açıkladığı CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayları şunlar:

Ekrem İmamoğlu-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

Mansur Yavaş-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

(Nilüfer Belediye Başkanı) Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Mustafa Bozbey kimdir nerelidir?

(Konyaaltı Belediye Başkanı) Muhittin Böcek ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilecek.

Muhittin Böcek kimdir nerelidir?

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 21:28
  1. Konya
  2. Bursa
  3. Antalya
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Ankara
  7. chp ankara büyükşehir belediye başkan adayı 2019
  8. sinan aygün chp ankara belediye başkan adayı
  9. sinan aygün son dakika chp
  10. sinan aygün haberleri
  11. ankara chp belediye başkan adayı kim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da çoban ve çiftçi çatışmaları 3 bin 600'den fazla can aldı
    1. Nijerya'da çoban ve çiftçi çatışmaları..
    2. CRR'de "Şeb-i Arus" etkinliği
    3. Aydın'da motosiklet elektrik direğine..
    4. Yahudi yerleşimci aracıyla bir..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    6. Bakandan 'emeklilikte yaşa..
    7. Al Sani'den Suudi Arabistan ve BAE'ye..
    8. Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum..
    9. Fenerbahçe galibiyeti son anda kaçırdı
    10. Şehidin ateşi Uşak'taki baba ocağına..
    11. ABD Ukrayna Özel Temsilcisi Volker'den..
    12. Fas'ta iki kadın turistin cesedi bulundu
    13. Pentagon'dan "askeri sevkiyat"..
    14. Diyarbakır'dan kahreden haber: 1 şehit
    15. Kadıköy'de Ersun Yanal'a büyük destek
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Fas'ta "sarı yelekliler" eylemi
    18. Konya'daki uyuşturucu operasyonu
    19. Kolay poğaça
    20. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi