CHP Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

CHP 2019 yerel seçim için İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarını henüz resmi olarak açıklanmadı. İYİ Parti ile seçim ittifakı yapacak olan CHP’de Mansur Yavaş ismi konuşuluyordu. Ahmet Hakan CNN Türk'teki Tarafsız Bölge'de CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için Mansur Yavaş'ın olacağını açıkladı.

AK Parti’nin 2019 yerel seçimlere girecek adayların neredeyse tamamına yakını belli oldu. AK Parti’nin adayları sahaya inip çalışmalarına başlarken, CHP’de ise başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde adayların belirlenmesini bırak, bu ilerde belediye bakan adayları kim olacağı henüz belli değil. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayıp CHP’nin adayını destekleme kararı almasıyla birlikte gözler CHP’nin üç büyük şehir adayının kim olacağına çevrildi. Ancak CHP’de özellikle de Ankara adaylığı konusunda kafalar bir hayli karışık gibi. Mansur Yavaş aday olacak mı? Mansur Yavaş aday olacaksa CHP’den mi İYİ Parti’den mi olacak? Bazı CHP’liler Mansur Yavaş’ı istemiyor mu? Soruları gündemi meşgul etse de Mansur Yavaş ismi şu sıralar biraz geriye çekilmiş durumda. Ahmet Hakan’ın iddiasına göre, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için eski ATO Başkanı aynı zamanda eski CHP Milletvekile Sinan Aygün’ün ismi şu sıralar konuşuluyor.

Ahmet Hakan köşesinde Sinan Aygün’ün CHP Ankara adaylığı konusunda şunları yazdı: “ “MANSUR kesin aday” demiştim ama iki gündür “Mansur bıkkınlığı” diye bir bıkkınlık oluşmuş CHP’de... Nedenini az çok tahmin edebilirsiniz. İşte bu bıkkınlık nedeniyle... Yeni isimler arıyormuş CHP. Ortaya atılan son isim ise Sinan Aygün. “FETÖ’nün zulmüne maruz kaldı, Ergenekon’dan içeride yattı, Ankara Ticaret Odası’nda yıllarca başkanlık yaptı, tanınırlığı yüksek, CHP’den milletvekili oldu, her kesimle arası iyi, sağdan oy alabilecek potansiyeli var” falan denilerek. Ankara belediye başkanlığı için Sinan Aygün ismi üzerinde duruluyormuş.” Sinan Aygün’ün CHP’nin Ankara belediye başkan adayı olup olmayacağı daha çok konuşulacak gibi. Zira CHP’de Ankara ve İzmir’de aday belirleme noktasında kafalar bir hayli karışık.

CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu iddiası

Ancak Ahmet Hakan CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında köşesindeki yazının aksine CHP'nin Ankara belediye başkan adayının Mansur Yavaş olacağını açıkladı. Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te açıkladığı CHP'nin 4 büyükşehir belediye başkan adayları şunlar:

Ekrem İmamoğlu-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Mansur Yavaş-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı

(Nilüfer Belediye Başkanı) Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Mustafa Bozbey kimdir nerelidir?

(Konyaaltı Belediye Başkanı) Muhittin Böcek ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak gösterilecek.

Muhittin Böcek kimdir nerelidir?