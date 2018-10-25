CHP Ankara belediye başkan adayı belli oldu mu? Yerel seçim CHP adayları

CHP'nin 2019 yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? MHP'nin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı iddia edilirken, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için bazı isimler geçiyor. İsmi en çok geçen adaylar arasında Mahsur Yavuş da var. Peki Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimi gösterecek?

CHP Parti Meclisi'nin (PM) dünkü toplantısının ardından açıklanan 105 ilçe ve belde belediye başkan adayından sonra partide gözler büyükşehirlere ve il adaylarına çevrildi. Adaylarını kamuoyuyla paylaşmaya başlayan CHP'de özellikle büyükşehir belediye başkan adayları ile bu illerdeki metropol ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı sorusu yanıt arayan konuların başında yer alıyor. CHP Ankara büyükşehir adaylığı için Mansur Yavaş, Cengiz Topel Yıldırım ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar isimleri öne çıkıyor.

Ankara 2014 yerel seçim sonuçları

2014 yerel seçimlerde İl Seçim Kurulunun kabul etmiş olduğu rakamlar şu şekilde olmuştu. AK Parti’nin adayı Melih Gökçek, 1 milyon 417 bin 183, CHP’nin adayı Mansur Yavaş ise 1 milyon 385 bin 916 oy almıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ise şöyle oluşmuştu: 140 üyenin 99'unun AK Parti'li, 23'ünün CHP'li, 15'inin MHP'li, 2'sinin Demokrat Parti'li, birinin de BBP'li isimlerde oluşmuştu.

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