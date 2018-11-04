CHP Ankara adayı son dakika Fethi Yaşar mı? Fethi Yaşar kimdir?

CHP, 2019 yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlere gözünü dikti. CHP, AK Parti’nin kalesi olarak gösterilen Ankara’da kimi aday göstereceği merak konusu olurken, Mansur Yavaş’ın ismi sık sık dile getiriliyor. Ancak parti teşkilatı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasını istiyor. Peki Fethi Yaşar kimdir? CHP’nin Ankara adayı Fethi Yaşar mı olacak?

Mart 2019'da yapılması beklenen yerel seçimler için diğer partilerde olduğu gibi CHP'de de belediye başkan adaylıkları için bazı isimler şimdiden ön plana çıkıyor. CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mansur Yavaş’ın ismi çokça gündeme gelse de CHP teşkilatı, parti kökenli bir ismin aday gösterilmesi için ayak direttiği iddia ediliyor. CHP parti teşkilatının, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın Ankara’da aday göstermesi için genel merkeze baskı yaptığı iddia edildi. CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için öne çıkan diğer isimler ise Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankaragücü Kulübü Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım.

Peki Fethi Yaşar kimdir?

1949 yılında Afyon'un Sandıklı İlçesi'nde doğdu. İlk ve ortaokulu Sandıklı’da, lise tahsilini Ankara’da tamamladı. Fethi Yaşar, eğitiminden sonra serbest ticarete başladı.Ailesi ile birlikte Yenimahalle ve Siteler’de başladığı ticaret hayatına, ülkemiz ekonomisi’nin en önemli sektörleri olan tekstil ve turizm alanlarında yatırımlar yaparak devam etti. Şu an tam entegre döşemelik ve perdelik kumaş üreten Prestige Mensucat AŞ’ nin ve 4000 yatak kapasitesine sahip Yaşar Turizm A.Ş.' nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Siyasete olan ilgisi çocukluğuna dayanır. Babası uzun yıllar Sandıklı'da CHP yöneticiliği yaptı. Fethi Yaşar ise 1966 yılında Yenimahalle Gençlik Kolları'na girdi. Sonraki yıllarda CHP'de Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Sekreterliği, 1990 sonrası SHP döneminde 3 dönem Kurultay Delegeliği yaptı.

CHP'nin yeniden açılmasının ardından üç dönem Yenimahalle İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2000 yılının sonlarında İlçe Başkanlığı görevini kendi isteği doğrultusunda dönemin genel başkanı ve genel sekreterine danışarak bıraktı.

Fethi Yaşar, 2004-2009 yılları arasında Yenimahalle ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Kurultay delegesidir. 2009 Yılı Mahalli İdareler Seçimi'nde Yenimahalle’den CHP adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak Yenimahalle Belediye Başkanı olarak seçildi. Yaşar, evli, iki erkek çocuk ve üç torun sahibidir.