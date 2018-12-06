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CHP Aksaray ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Aksaray ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Afyon Basmakçı belediye başkan adayı, CHP Eskil belediye başkan adayı, CHP Sarıyahşi belediye başkan adayı, Sultanhanı CHP belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:06
CHP Aksaray ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Aksaray ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Afyon Basmakçı belediye başkan adayı, CHP Eskil belediye başkan adayı, CHP Sarıyahşi belediye başkan adayı, Sultanhanı CHP belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Aksaray belediye başkan adayları kim oldu? 

Aksaray/Merkez/Taşpınar Cihan Yüksel (Mevcut Başkan)

Aksaray/Merkez/Yeşiltepe Tahsin Çelik (Mevcut Başkan)

Aksaray/Merkez/Yeşilova Sibel Muştu

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:06
  1. Aksaray
  2. Muş
  3. Afyon
  4. chp aksaray ilçe belediye başkan adayı
  5. chp aksaray eskil belediye başkan adayı
  6. chp sarıyahşi belediye başkan adayı
  7. chp aksaray sultanhanı belediye başkan adayı

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