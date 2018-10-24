CHP Afyonkarahisar ilçeleri belediye başkan adayları açıklandı

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Afyon ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Afyon Basmakçı belediye başkan adayı, CHP Çay belediye başkan adayı, CHP Dazkırı belediye başkan adayı, Evciler CHP belediye başkan adayı, Afyon Merkez belediye başkan adayı, CHP Sultandağı belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 105 belde ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Afyonkarahisar belediye başkan adayları kim oldu?

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