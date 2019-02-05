0553 313 94 23

CHP, adaylarını hafta sonu tanıtacak

Bugüne kadar 8 ayrı PM toplantısı ile 902 adayını belirleyen CHP'de aday tanıtım toplantısı 10 Şubat Pazar günü yapılacak- Toplantıda CHP'nin seçim bildirgesi de açıklanacak

05 Şubat 2019 Salı 16:44
CHP, adaylarını hafta sonu tanıtacak

ANKARA (AA) - Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayını belirleyen CHP'de, adayların tanıtılacağı toplantı 10 Şubat Pazar günü yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'de yerel seçim hazırlıkları kapsamında 18'i büyükşehir, 38'i il olmak üzere 902 aday, gerçekleştirilen 8 ayrı PM ile belirlendi.

Kalan seçim bölgelerindeki adayların belirlenmesi için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verilirken, adayların tanıtımı ise hafta sonu gerçekleştirilecek.

CHP'de tüm adayların katılımı ile düzenlenecek tanıtım toplantısı pazar günü saat 11.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Toplantıda CHP'nin seçim bildirgesi de açıklanacak.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 16:44
  1. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
    1. Kayserispor'da Fenerbahçe maçı..
    2. TBMM'de sandalye dağılımı
    3. Dilipak açıkladı! İşte İş Bankası'nın..
    4. Beni neden doğurdunuz dedi! Ailesine..
    5. Kayserispor'da hedef galibiyet
    6. Sakarya'daki FETÖ/PDY davası
    7. Balıkesir'de yolcu otobüsü tıra..
    8. FETÖ'nün avukat yapılanmasına ilişkin..
    9. Kahramanmaraş'ta 33 suçtan 3 yıldır..
    10. Ali Koç açıkladı: Fenerbahçe şampiyon..
    11. 'Şirk dolu şarkıları' savunmak Akif..
    12. Golf: 17. Golf Mad Pro-Am Turnuvası
    13. İstanbul'da silahlı çatışma! Polis..
    14. Döviz kurları
    15. "Trump kitlesi nezdinde puan toplamak..
    16. Bunu eken 50 bin TL kâr ediyor!..
    17. Görenler inanamadı! Astronot uzaya..
    18. Belçika'da Doğu Türkistan protestosu
    19. Ayvacık'ta 33 kaçak göçmen yakalandı
    20. Midilli'ye kaçmak isterken yakalandılar
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül ve yeni parti açıklaması! "Bu kadar çekingenlikten sonra zor tutarlar"