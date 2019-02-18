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CHP adayından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’na hakaret gibi sözler

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Bilecik Belediyesince kentte yapılan anıtlar hakkında şok sözler sarf ederek, "Bilecik’te hep acayip bir şeyler var.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:56
CHP adayından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı’na hakaret gibi sözler

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Bilecik Belediyesince kentte yapılan anıtlar hakkında şok sözler sarf ederek, "Bilecik’te hep acayip bir şeyler var. Heykel meykel diye kurdukları bir şeyler var. Anlam da veremiyorum. Nedir onlar anlamıyorum" dedi.


CHP Bilecik Belediye Başkan adayı Semih Şahin, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi sakinleri ile Kadınlar Kahvesi’nde bir araya geldi. Burada vatandaşların soruları üzerine Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı hakkında şok sözler sarf etti.


Burada bir kişinin "Ben belediyeden Atatürk Anıtı istiyorum" demesi üzerine alanda alkış tutuldu. Vatandaşa güzel bir konuya kendisinin değindiği söyleyen Şahin, "Bu benim çevrede arkadaşlarım bilirler. Ben hep, burada hep acayip uçup bir şeyler var. Heykel meykel diye kurdukları bir şeyler var. Anlam da veremiyorum. Nedir onlar anlamıyorum" dedi.



"O ilginç şeylerin hepsini gördüm ve hakikaten kabus gibi şey"


Başka bir vatandaşın "Küçük Sanayinin karşısındakini gördün mü başkanım?" demesi üzerine Şahin, "O ilginç şeylerin hepsini gördüm ve hakikaten kabus gibi şey. Bir kere diyorum ki Atatürk yok ki, bir sürü yerde Atatürk heykeli yok. Ben inanın neyi değiştireceğimi, nereye hangi Atatürk’ü yapacağıma kadar hesapladım. Sadece bana inanın" diye konuştu.


Öte yandan vatandaşın ’Küçük Sanayinin karşısındakini gördün mü?’ dediği anıtın Bilecik Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde 2017 yılında kazandırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı olduğu ortaya çıktı. Burada ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ şiarıyla hazırlanan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşamlarını yitiren 250 şehidin isimlerinin bulunduğu bir anıt çevre sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile karşılanmıştı.


Ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından son 15 yılda kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik, Şehit Asker, Osmanlı Devlet Arması, 3 Boyutlu Kayı Boyu, Kardeşlik ve Yükselen Türkiye Cumhuriyeti Anıtları yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:56
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