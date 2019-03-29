CHP adayı Ekicioğlu: “31 Mart seçimleri ülkemiz ve şehrimize hayırlı olsun” KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Selehattin Ekicioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Türkiye’de huzurlu geçmesini diledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Selehattin Ekicioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin Türkiye’de huzurlu geçmesini diledi.



Kırşehir’in beklentilerinin Pazar günü şekilleneceğini ifade eden aday Ekicioğlu, aday gösterildiği günden beri Kırşehir’de toplumun her kesimi ile iletişim halinde olduklarını söyledi.



Sandıktan çıkması halinde halk için politikalar üreteceğini anlatan Ekicioğlu, “Halkın sorunlarını öğrendik. Çözüm önerilerimizi de hazırladık. Topluma ve Kırşehir’e hesap vereceğiz.”dedi.



Cumhuriyet Halk Partisinin 31 Mart akşamı sandıktan çıkması halinde Kırşehir’de CHP 25 yıl sonra Belediye Başkanı çıkarmış olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.