0553 313 94 23

CHP adayı Aras, ‘şeffaf’ belediyecilik sözünün altına imza attı

Bodrum’da artık hesap soran bir halk istediğini her söyleminde dile getiren CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı “Yerel Yönetim Şeffaflık Taahütnamesi”ni canlı yayında imzaladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:34
CHP adayı Aras, ‘şeffaf’ belediyecilik sözünün altına imza attı

Bodrum’da artık hesap soran bir halk istediğini her söyleminde dile getiren CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı “Yerel Yönetim Şeffaflık Taahütnamesi”ni canlı yayında imzaladı.


Halikarnas Radyo’da Nuran Yüksel’in hazırlayıp sunduğu programda Bodrum için tarihi bir an yaşandı. CHP’nin İstanbul, Ankara ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarından sonra Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras da Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin hazırladığı taahhütnameye imza atarak, göreve geldiği taktirde “şeffaf, katılımcı, kapsayıcı bir belediyecilik” anlayışı için tüm Bodrum halkına söz verdi.


Seçim çalışmalarımın en anlamlı günü


Her söyleminde ısrarla “Bodrum’da artık hesap soran bir halk istiyorum. Çünkü ben hesap veren katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı içinde olacağım” diyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras canlı yayında taahhütnamenin tüm şartlarını okudu ve imzaladı. Sözlerine, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitlerimizi yad ederek başlayan CHP Adayı Aras, geçtiğimiz yıl elim bir kazada kaybettiğimiz Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ı da rahmetle yad etti.


Bugün, seçim çalışmalarının en anlamlı anlarından birini yaşadığını belirten Ahmet Aras, “Bu taahhütnameyi imzalayarak, Bodrum’u kamunun denetimine açıyorum. Seçilmem durumunda belediyenin tüm faaliyetleri, işlemleri, kamuoyu ve halkın denetimine açık olacak, şeffaf olacak.” diye konuştu. Ahmet Aras, “Yerel yönetimde bütün mesele kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını şeffaf biçimde ortaya koyabilmektir. Derneğe bu hassas davranışları için teşekkür ediyorum ve Bodrum halkının imza attığım bu taahhütnameyi duymasını istiyorum” diyerek, taahhütname şartlarını canlı yayında tek tek okudu.


Aras, bugün aynı zamanda geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ’ın da ölüm yıldönümü olduğunu hatırlatarak kendisini de özlemle ve rahmetle andığını ifade etti.


Dürüst siyaset özlemi içinde olan herkes adına teşekkür


Küresel düzeyde 90’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin yönetim kurulu üyesi Avukat Selçuk Argun da amaçlarının kamu kurumlarının şeffaf, denetlenebilir, izlenebilir ve kontrol edilebilir faaliyet göstermesini sağlamak olduğunu belirtti.


Program yapımcısı Nuran Yüksel ise “Bugün Bodrum’da dürüst, şeffaf bir yönetim anlayışını önemseyen, siyasal iradeye ve kamuoyuna örnek olacak tarihi bir sözleşmeye tanıklık ettik. Umarım bu anlayış tüm Türkiye’ye yayılır ve tüm adaylar Sayın Ahmet Aras’ın gösterdiği duyarlılığı ve vizyonu gösterirler. Ben dürüst siyaset özlemi içinde olan tüm yurttaşlar adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 00:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 4 yaralı
    1. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına..
    2. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir..
    3. ABD maslahatgüzarı, Sudan'da muhalif..
    4. ''Genç kadınlarımızın liderlik..
    5. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    6. Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etti!
    7. Bakan Pakdemirli: "Patates üretiminin..
    8. Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    9. Bakan Kasapoğlu’na Kızıltepe’de..
    10. Tunus'ta 12 bebeğin ölümü protesto..
    11. Mansur Yavaş'tan bir skandal daha!..
    12. Bakan Kasapoğlu, Mardinli gençlerle..
    13. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika için..
    14. Katar Savunma Bakanı Atiyye ABD'li..
    15. Polonya’da öldürülen öğrencinin katili..
    16. Başkan Babaş: “Hem hizmet ürettik hem..
    17. Mehmet Nil Hıdır; "Muğla halkının..
    18. MAKÜ’de “Mehmet Akif’i Anlamak ve..
    19. Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik Türk..
    20. Milas’ta Mehmet Kocadon sevgisi
    21. CHP adayı Aras, ‘şeffaf’ belediyecilik..
    22. POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
    23. Çember daralıyor: Guaido'ya 'sabotaj'..
    24. "İsrail'in Filistin topraklarındaki..
    25. Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları..
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mart 2019
    27. Üvey babasının kafasına bıçak saplayan..
    28. Bodrum’da tedavi altına alınan kedinin..
    29. GÜNCELLEME - Demet Akbağ'ın eşi trafik..
    30. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?
    Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden ne beklersiniz?