CHP Adana ilçe belediye başkan adayları 2019 Adana CHP adayı

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? Son gelişmeye göre, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. CHP Ceyhan belediye başkan adayı, CHP Çukurova belediye başkan adayı, CHP Kozan belediye başkan adayı, Seyhan CHP belediye başkan adayı, CHP Pozantı belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? İşte CHP Adana Büyükşehir belediye başkan adayı...

CHP'nin belediye başkan adayları 2019 son dakika açıklandı mı? CHP, İYİ Parti ile yerel seçimde ittifak yapmak için el sıkıştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleyecek, CHP ise Manisa, Balıkesir, Manisa ve Trabzon'da İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. Son dakika gelişmesine göre, CHP Antalya belediye başkan adayı belli oldu.

CHP'de son dakika belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. Daha önce bazı il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının açıklandığı CHP'de üç büyükşehirde daha belediye başkan adaylarının belirlendiği öğrenildi. Cumhuriyet'in iddiasına göre, CHP’nin Adana'da Zeydan Karalar isminde karar aldığı, Meral Akşenir’in Çetin Soner ismini önermesine karşın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Karalar ile devam edeceklerini söylediği öğrenildi. CHP'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2014 Adana yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyen Sözlü % 33.6

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

HDP adayı Ayhan Bilgen % 7.3

Aladağ 2014 yerel seçim sonuçarı

AK Parti % 44

MHP % 39

CHP % 14

Ceyhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 27

CHP % 21

MHP % 21

DP % 17

HDP % 9

Çukurova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

MHP % 28

AK Parti % 22

Kozan 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 7

Pozantı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 37

AK Parti % 35

CHP % 24

Seyhan 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 31

AK Parti % 26

MHP % 24

HDP % 14

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili