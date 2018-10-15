CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? Yerel seçimler 2019 CHP Adana adayı

Türkiye 31 Mart 2019 yerel seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Partiler 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ittifak yapmak için çalışmalara devam ederken, CHP de genel seçimlerdeki yenilgiyi unutturmak için 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. CHP başta İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere büyükşehirlerde İYİ Parti ve HDP ile ittifak yapmanın peşinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde ittifak yapılacağının sinyalini vermişti. Peki CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte CHP Adana belediye adaylığı için ismi geçen adaylar…

CHP'de, Adana Büyükşehir Beledeyesi için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Muğla için mevcut başkan Osman Gürün ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mersin'de eski bakanlardan İstemihan Talay ile eski hakem Selçuk Dereli kulislerde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

2014 yerel seçimler Adana Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyin Sözlü % 33,6

AK PARTİ adayı Abdullah Torun % 32

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

HDP adayı Hüseyin Yıldız % 7,3