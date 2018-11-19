CHP Adana belediye başkanı adayı kim? CHP belediye başkan adayları 2019

CHP 2019 yerel seçimler için belediye başkan adaylarını son dakika açıklamaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir CHP adaylarının kimler olacağı henüz netlik kazanmayan CHP’de Adana adayları açıklandı. İşte CHP’nin Adana belediye başkan adayları yerel seçim 2019 aday listesi…

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 14 Kasım Çarşamba günü olağanüstü toplandı. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirileceği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunuldu. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 252 belediye başkan adayının ismi kesinleşmiş oldu. 2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 147 il ve ilçe belediye başkan adaylarını daha açıkladı. CHP’nin yarın açıklayacağı belediye başkan adayları arasında Adana da var. Peki CHP Çanakkale'de kimi aday gösterecek? 2019 yerel seçimlerde CHP Çanakkale belediye başkan adayının ismi son dakika belli oldu.

Adana- İmamoğlu belediye başkan adayı Kasım Karaköse

Adana-Tufanbeyli belediye başkan adayı Ahmet Aktürk

2014 Adana yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyen Sözlü % 33.6

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32

CHPadayı Yıldıray Arıkan % 25

HDPadayı Ayhan Bilgen % 7.3

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