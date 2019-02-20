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CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi

Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim eden CHP'de, mevcut 230 belediye başkanından 80'i yeniden aday gösterilmedi - 6 büyükşehir belediye başkanından sadece İzmir Büyükşehirde değişikliğe giden CHP'de 5 milletvekili de belediye başkan adayı gösterildi- CHP, 19 büyükşehir belediye başkan adayından birini, 38 il adayından da sadece 2'sini kadın aday gösterdi

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:57
CHP 80 belediye başkanını aday göstermedi

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP'de mevcut 230 belediye başkanından 80'i yeniden aday gösterilmedi.

Siyasi partilerin haftalar süren aday belirleme çalışmalarının ilk aşaması dün tamamlandı. Partiler geçici aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına teslim ederken, listelere ilişkin detaylar da netleşmeye başladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde İYİ Parti ile iş birliği yapan CHP'de, mevcut 230 belediye başkanından 80'i değiştirildi.

CHP'de Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yerine Şenol Şanal, Kırklareli'de Mehmet Siyam Kesimoğlu yerine Mehmet Tuna Soykan, Sinop'ta Baki Ergül yerine Barış Ayhan aday gösterildi. Partinin Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun ve Yalova belediye başkanları ise tekrar aday gösterildi.

- Sadece bir büyükşehirde değişiklik

CHP'nin 6 büyükşehir belediye başkanından sadece İzmir Büyükşehirde değişikliğe gidildi. CHP burada Aziz Kocaoğlu yerine Mustafa Tunç Soyer'i aday yaptı.

Özlem Çerçioğlu Aydın'da, Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'de, Lütfü Savaş Hatay'da, Osman Gürün Muğla'da ve Kadir Albayrak Tekirdağ büyükşehir başkanlıklarında yerlerini korudu.

- 5 yerde milletvekili aday

CHP'de 5 milletvekili ise aday oldu. Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç kendi illerinde aday oldu.

Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet İzmit'te, Bursa milletvekili Erkan Aydın ise Osmangazi ilçesinden aday gösterildi.

CHP, 19 büyükşehir belediye başkan adayından birini, 38 il adayından da sadece 2'sini kadın aday gösterdi. Aydın Büyükşehirde Özlem Çerçioğlu, Amasya'da Serpil Saraçoğlu, Muş'ta da Tansu Saraç CHP'nin kadın adayları oldu.



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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:57
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