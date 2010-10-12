CHP 3’e bölündü

Partideki derin görüş ayrılıkları, CHP’nin, “Baykalcılar”, “Kılıçdaroğlucular” ve “Sav’cılar” olarak 3’e bölündüğünü ortaya koydu. Kılıçdaroğlu’nun Avrupa’da iken davet ettiği Sosyalist Enternasyonelcilerin, parti içinde yaşanan bölünmüşlük sebebi ile toplantılara gelişinin son anda engellendiği öğrenilirken, CHP’li PM üyesi Aysever ile Önder Sav arasındaki ‘marş’ krizi de tırmanıyor. Abant kampında umduğu morali bulamayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kamp sırasında bolca tasfiyeleri tartıştığı ve partide herhangi bir konuda bir uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Partideki bölünmüşlüğe son vererek, yaklaşmakta olan genel seçimlere tek parçalı bir görüntüyle girmek isteyen CHP’nin 8 yıl aradan sonra ilk kez düzenlediği Abant’taki istişare kampından uzlaşma çıkmadığı kesin olarak anlaşıldı. Baykalcılar, Savcılar ve Kılıçdaroğlucular olmak üzere 3’e bölünmüş olan partideki ihtilafların kamp sırasında meydana gelen sert tartışmalar yüzünden daha da derinleştiği belirtildi. Kampa katılmayan Deniz Baykal, bu yüzden sıcak tartışmalarda yer almazken, zaman zaman Sav ile Kılıçdaroğlu arasında söz düellosunun bile yaşandığı belirtildi.



ÖNDER SAV “BENİ YUHALATTIN” DİYE ÇIKIŞTI



Genel Başkan değişikliği sürecinde Genel Sekreter Önder Sav ile eski Genel Başkan Deniz Baykal arasında geçen sert mücadelenin şimdi Kılıçdaroğlu ve Sav arasında yaşandığı gözleniyor. Bu durumun Abant toplantıları sırasında sık sık kendini gösterdiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Abbas Güçlü’nün “Genç Bakış” adlı programında Önder Sav öğrencilere protesto ettirilirken, programın konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu duruma seyirci kalır bir durumda olmasının bardağı taşıran son damla olduğu öğrenildi. Önder Sav’ın ve özellikle Sav’ı destekleyen isimlerin Abant’taki toplantılar sırasında birkaç kez bu konuya dikkat çektikleri belirtildi.



KILIÇDAROĞLU TEPKİYİ OLUMLAR GİBİ KONUŞMUŞTU



Üniversite öğrencilerinin canlı yayında sorularını cevaplandıran Kemal Kılıçdaroğlu, adı geçen programda bir öğrencinin “Gençlerin önünü açmaktan bahsettiniz ama yanınızda 76 yaşında Önder Sav var” diye soru yöneltmesi üzerine, “Gençlerin siyasete girmesinden yanayım. Gençler siyasete girdiği ölçüde kimin yaşı, kimin boyu önemli değil. Sizin getireceğiniz dinamizm önemli” cevabını vermişti. Kılıçdaroğlu’na soru sorulduğu anda salondan kuvvetli alkış sesleri ve ıslıklar yükselirken, Kılıçdaroğlu’nun Önder Sav’a gösterilen bu tepkiye karşılık vermemesi dikkat çekmişti. Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Yılmaz Ateş, Cevdet Selvi ve Mustafa Özyürek gibi milletvekilleri de adeta yalnızları oynadı. Yemeklerde Kılıçdaroğlu ve Sav'ın masasına bu ekipten kimse oturmadı. Kamptan dönüşte de Kılıçdaroğlu'nun en önde olduğu parti otobüsüne, Sevigen ve Ateş'in binmemesi dikkat çekti.



YABANCI KONUKLAR DA ÇAĞRILAMADI



Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avrupa gezisi sırasında Türkiye’ye davet ettiği Sosyalist Enternasyonel’den önemli isimlerin Abant kampında ağırlanabileceği fikrinin kamp öncesinde gündeme geldiği, ancak CHP içindeki tartışmaların sert geçeceği beklentisiyle bu organizasyonun son anda iptal edildiği öğrenildi. CHP’den davet bekleyen Avrupalı sosyal demokratların önümüzdeki günlerde ayrı bir organizasyon kapsamında ülkeye gelmeleri bekleniyor.



KILIÇDAROĞLU’NUN ÇÖZÜM FORMÜLÜ YOK



Öte yandan, dün Süleyman Demirel Üniversitesi’nin akademik açılış yılı törenine katılan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Başörtüsü sorununun çözümüne yönelik bir çıkış yaptınız. Bu çıkışınız kamuoyunda ciddi destek gördü ancak parti içinde ciddi bir dirençle karşılaştınız'' şeklindeki sözleri üzerine ''Kim söyledi ciddi bir dirençle karşılaştığımızı?'' dedi. CHP lideri, gazetecinin bu haberlerin basında yer aldığını belirtmesi üzerine, ''Doğru değil. Parti içinde bir sorun yok. Sorunu belli çevreler sorun olarak yansıtıyorlar. Biz de o tuzağa düşmemeye özen gösteriyoruz'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Nedir efendim formülünüz?'' yönündeki soruya da, ''Formülü önce sayın Başbakan'a sorun bakalım. Nedir formül?'' cevabını verdi.