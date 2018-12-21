CHP-İYİ PArti ittifakı: 3 il daha İYİ Parti'nin

CHP'de 27 Aralık'ta yapılması planlanan PM toplantısının yeni yıla ertelenmesiyle birlikte İzmir adayı 4 Ocak'ta açıklanacak. CHP'nin, Osmaniye, Nevşehir ve Isparta'da aday göstermeyerek İYİ Parti'yi destekleyeceği ileri sürüldü.



Cumhuriyet'in iddiasına göre, CHP 4 Ocak'ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi (PM) toplantısında yerel seçimlerde yarışacak adaylarını büyük oranda belirleyerek kampanya dönemine yönelik hazırlıklarını hızlandırmayı amaçlıyor.

4 Ocak'ta açıklanacak

Bu kapsamda, İYİ Parti ile işbirliği yapılacak İzmir ve Bursa adaylarının yanı sıra Mersin adayı da 4 Ocak'ta açıklanacak. CHP'nin mevcut il belediyelerinden Kırklareli ve Zonguldak adayları da 4 Ocak'ta açıklanacak.

Kurmaylar bir araya geldi

Daha önce toplam 530 aday açıklalan CHP bugüne kadar 11 büyükşehir adayı, 24 il belediye adayını belirlemiş oldu. CHP'nin 9 büyükşehir ve 27 il adayını daha açıklaması gerekiyor. CHP ile İYİ Parti arasında, 21 büyükşehirde kurulan ittifakın ardından, bu kentlerin ilçelerinde nasıl bir strateji izleneceğine yönelik geçen haftadan bu yana çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, önceki gün CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti'li yöneticilerle bir araya geldi. CHP'de Ankara'nın yaklaşık 10 ilçesinin İYİ Parti'ye bırakılması önerilirken, İstanbul ve İzmir'in ilçelerinde daha çok CHP'nin adaylarına destek verilmesi talep ediliyor.

İstanbul ve İzmir için uzlaşı yok

Edinilen bilgiye göre; İstanbul ve İzmir'in ilçeleri konusunda henüz bir uzlaşı sağlanmadı. Edinilen bilgiye göre, iki parti arasında dün yapılan görüşmelerde iller üzerinde uzlaşıya varıldı. Buna göre, İYİ Parti, CHP'nin elindeki 8 il belediyesinde aday çıkarmayacak. CHP ise Osmaniye, Nevşehir ve Isparta'da aday çıkarmayarak, o kentlerde, İYİ Parti'yi destekleyecek.