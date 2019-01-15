SON DAKİKA CHP 2019 yerel seçimlere katılmayacak mı?

Her seçim öncesi olduğu gibi yine seçim güvenliği üzerinden algı operasyonu yapan ve daha şimdiden seçimi kaybetme korkusunu yaşayan CHP’ye son dakika çağrısı MHP lideri Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, “CHP, YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasın." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısındaki konuşmasında yerel seçimler üzerinden CHP’ye yüklendi. MHP lideri bahçeli, CHP'yi kim yönetiyor kim sokağa doğru itiyor. Önce bunu söyleyin bunu itiraf edin. CHP, YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasın." çağrısını yaptı. Bahçeli şunları söyledi: "Tutsak alınmışlar haberleri yok tuzağa düşmüşler acıyanları yok. Ne var ki Türkiye’yi tutsak alamayacaklar cumhur ittifakını tuzağa çekemeyecekler. Milliyetçi Hareket Partisi milli varlık tehlikeye düşerse gereğini yapmaya gönüllü olarak hazırdır. Bu bizim Türk tarihine olan borcumuzdur. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu aziz millet çaresiz değildir. Hakka hürmet adalete riayet her sorunun üstesinden ve mutlaka gelinecektir."

YKS 31 Mart yerel seçimlerine katılacak partileri açıkladı. İşte seçimlere girecek partiler:

AK Parti

Bağımsız Türkiye Partisi

BBP

CHP

Demokrat Parti

DSP

HDP

Hür Dava Partisi (yerel seçimlere girmeyeceklerini açıkladı)

İYİ Parti

MHP

Saadet Partisi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi