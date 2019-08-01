0553 313 94 23

Chonnam Üniversitesi ile tüm bölümleri kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı

Atatürk Üniversitesi ile Güney Kore’de eğitim veren en önemli 3 devlet üniversitesinden biri olan Chonnam Ulusal Üniversitesi arasında tüm bölümleri kapsayan iş birliği anlaşmasını imzaladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
Chonnam Üniversitesi ile tüm bölümleri kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı

Atatürk Üniversitesi ile Güney Kore’de eğitim veren en önemli 3 devlet üniversitesinden biri olan Chonnam Ulusal Üniversitesi arasında tüm bölümleri kapsayan iş birliği anlaşmasını imzaladı.


İmza töreni için Erzurum’a gelen Chonnam Ulusal Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Jae Han Shim, Rektör Prof. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ederek bilimsel yönde gerçekleşecek ikili iş birliği anlaşmasının detaylarını görüştü. Prof. Shim’e Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Öğretim Üyesi Prof. A.M. Abd El-Aty ve Dış İlişkiler Ofisi Müdürü Prof. Dr. Taşkın Öztaş refakat etti.


Konuğu Jae Han Shim’i Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ile SCI kapsamında şu ana kadar 13 bilimsel yayını bulunan Chonnam Üniversitesi ile bugüne kadar birçok çalışmayı ortaklaşa olarak yürüttüklerini belirterek, gerçekleşen anlaşma sayesinde mevcut verimli ilişkilerin tüm bölümlere yayılacağına dikkat çekti.


Chonnam Üniversitesinin biyoteknolojik ilaç geliştirme konularında dünyadaki önder üniversitelerden biri olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, imzalanan protokolle her iki üniversitenin primer ilaçtan başlanarak klinik ilaç ve aşı çalışmaları yapacağını ifade etti.


Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve Rektör Vekili Prof. Jae Han Shim’in imzaladıkları protokol ile Atatürk Üniversitesi, dünya üniversiteleriyle gerçekleştirdiği anlaşmalara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Valiliği’nden düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama
    1. İstanbul Valiliği’nden düzensiz..
    2. Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara..
    3. Veba bütün ilçeyi sardı! Giriş ve..
    4. Paletli Yüzme Gençler Dünya..
    5. Ruanda, ebola yüzünden Kongo sınırını..
    6. GÜNCELLEME 2 - Bursa'da aranan çocuk..
    7. Başkan Kılca: "Karatay’da asfaltsız..
    8. Baydilli Karaköprü’yü sokak sokak..
    9. İTO'ya göre fiyat artışları
    10. Büfe hırsızları polisten kaçamadı
    11. Çocuklar dijitalden uzakta doğal..
    12. Yaz Kur’an Kursları arası futbol..
    13. Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis..
    14. Kütahyalı şehit ailesinden AYM’nin..
    15. Hollandalı turistler Oltu’ya hayran..
    16. Bu 7 belirti varsa şeker hastası..
    17. Şehit ailesinden Anayasa Mahkemesi'ne..
    18. Kuzey Koreli asker Güney'e iltica etti
    19. ANALİZ - ABD-İran geriliminde Haşdi..
    20. Ziya Sözen: “AYM’nin açıkladığı..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'