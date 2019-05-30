China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı Bugün başlayan Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferler haftalık 3 frekans icra edilecek

İSTANBUL (AA) - China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı. Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Wuhan'dan ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi. Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi. Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuş başlatmış oldu.

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