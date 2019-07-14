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Chicago'da 15 Temmuz programı ve AA fotoğraf sergisi

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar:- "Dünyanın her yerindeki Türk toplumundan beklentimiz, bu mücadelenin sadece Türkiye’de hükümetle bu terör örgütü arasında olmadığını, bunun tüm Türkiye’nin ortak mücadelesi olduğunu çevrelerine, tanıdıklarına, yabancılara anlatmalarıdır"- AA muhabirlerinin çektikleri fotoğraflar “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi” başlığıyla sergilendi

14 Temmuz 2019 Pazar 05:37
Chicago'da 15 Temmuz programı ve AA fotoğraf sergisi

CHICAGO (AA) - ABD’nin Chicago kentinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektikleri fotoğrafların, “15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi” başlığıyla sergilendiği program Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirildi.

Türk-Amerikan toplumunun yanı sıra bazı yabancı misyon şefleri ile çok sayıda Amerikalının da ilgi gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

- 15 Temmuz gecesinden görüntüler

15 Temmuz darbe girişiminde kayda alınan görüntülerin yer aldığı filmin gösterilmesinin ardından salondakilere hitap eden Chicago Başkonsolosu Umut Acar, darbe girişimi gecesinde yaşananları ve FETÖ’nün ABD için nasıl bir tehlike oluşturduğunu anlattı.

FETÖ’nün 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesine ordu, adalet, emniyet, eğitim ve sağlık alanları gibi devlet birimlerine sızarak kendi paralel yapısını kurduğunu anlatan Acar, örgütün ABD’nin 29 eyaletinde de usulsüz bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizdi.

Darbe girişiminde sınıf arkadaşı şehit düşen eski emniyet mensubu ve Wisconsin Üniversitesi öğretim üyelerinden Alper Çamlıbel’in yanı sıra, Türk toplumunu temsilcisi Şeyda Calderwood, Arap-Amerikan İş Adamları Birliği Başkanı Talat Otman ve İstanbul’da yaşayan Amerikalı Neil Fleckman’in de birer konuşma yaptığı programda genç Türk besteci Umut Deniz Topçuoğlu da ney ile Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi.

- "15 Temmuz’un acısı hiç bitmiyor"

Duygulu anların yaşandığı programın ardından AA muhabirine açıklama yapan Başkonsolos Acar, “15 Temmuz’un acısı hiç bitmiyor. Yıllar geçtikçe, hikayeleri tekrar tekrar dinledikçe, görüntüleri tekrar tekrar gördükçe acısı içimizde daha da yer ediyor. Bugün ülkemiz büyük bir kaosun içinde değilse, demokrasi ve bağımsızlık içinde yaşayabiliyorsak, bunu 15 Temmuz’da sokaklara çıkan, kendilerini tankların önüne atan ve bu büyük zulme, ihanete direniş gösteren kahramanlara borçluyuz. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek, dua etsek azdır.” diye konuştu.

15 Temmuz’un ardından “hain darbe girişimi” faillerinin, FETÖ terör örgütü mensuplarının yurt içinde ve yurt dışında takip edildiklerini, hukuk ve demokrasi içinde, kanunlar çerçevesinde yargı önüne getirilmeleri için yoğun çaba harcandığını aktaran Acar, “Tabii ki bu mücadele devam edecek. Bu uzun soluklu bir mücadele. Devletin bütün kurumları, yurt içinde ve yurt dışında bu terör örgütü ile mücadele etmeye kararlıdır. Biz de Chicago’da bu kararlılığımızı, bu programla bir kez daha gösterdik. Katılan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Acar, şunları söyledi:

"Bizim dünyanın her yerinde, özellikle Amerika’daki Türk toplumundan beklentimiz, bu mücadelenin sadece Türkiye’de hükümetle bu terör örgütü arasında olmadığını, bunun tüm Türkiye’nin ortak mücadelesi olduğunu çevrelerine, tanıdıklarına, yabancılara anlatmalarıdır. Bu konuda Türk Amerikan toplumunun ellerinden gelen tüm yardımı yaptıklarını memnuniyetle görüyoruz. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.”

- FETÖ'nün fişlediği emniyet görevlisi hikayesini anlattı

Emniyet teşkilatında görev yaptığı sırada FETÖ tarafından fişlenen ve daha sonra kariyerine Wisconsin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak devam etme kararı alan Dr. Öğr. Üyesi Çamlıbel de terör örgütünün işleyiş tarzı hakkında bilgiler verdi.

FETÖ’nün sızdığı teşkilatlarda kendi mensupları dışındakilere adeta yaşama şansı tanımadığını kaydeden Çamlıbel, “FETÖ yapılanmasının emniyet teşkilatındaki ilk ayağı polis koleji seviyesinde faaliyet göstermeye başlıyor. Bu dönemde öğrencilerin kariyerleri örgüt çıkarları doğrultusunda yönlendiriliyor. Örgüt kriterlerine uymayanlar ise ya meslekten uzaklaştırılıyor ya da itibarsızlaştırılıyor. Kısacası teşkilat içinde bir yerlere gelme veya barınma şansı tanınmıyordu.” dedi.

FETÖ mağduru olduğunu söyleyen Çamlıbel, “Emniyet teşkilatında kendilerinden olmayanların sicil notlarını bozuyorlardı. Hiçbir şey bulamazlarsa sahte delil üreterek aileleri ve kendileri hakkında itibarsızlaştırma çalışmaları yapıyorlardı. Bunları ben ve başka meslektaşlarım yaşadık.” şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde sınıf arkadaşının da şehit düştüğünü belirten Çamlıbel, terör örgütünün basılan hücre evlerinde ele geçirilen flaş belleklerde sayesinde kendisinin de “FETÖ’ye zararlı olabilecek, hiçbir zaman örgütle ilişkisi olmayacak, hatta darbe sırasında suikast edilecekler için kullanılan (F) koduyla fişlendiğinin yer aldığını aktardı.

Bir daha böyle bir darbe girişimi yaşanmaması temennisinde bulunan Çamlıbel, “Bizim hep birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Birbirimize karşı toleranslarımızı çok yüksek seviyede tutmamız lazım. Birbirimizi, farklı görüş ve inanışları tolere edebilmemiz lazım. Ülke olarak insanlara liyakatlerine göre değer verirsek daha mutlu ve müreffeh bir ülke oluruz.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 05:37
  1. 15 Temmuz
  2. ABD
  3. Chicago

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