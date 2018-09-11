Chelsea, Müslüman takipçilerinin hicri yeni yılını kutladı
İngiltere'nin futbol devlerinden Chelsea, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Müslüman takipçilerinin hicri yeni yılını kutladı.11 Eylül 2018 Salı 17:13
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, hicri yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Londra ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün Müslüman takipçilerimize mutlu bir yıl diliyoruz." denildi.
Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretinin esas alındığı hicri takvimin ilk ayı olarak hicri yılbaşı kabul edilen muharrem ayı bugün başladı.
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