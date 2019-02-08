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Chelsea 42 futbolcusunu kiraladı

İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, bu sezon kadrosunda bulunan 42 futbolcusunu başka takımlara kiralık gönderdi.

08 Şubat 2019 Cuma 11:28
Chelsea 42 futbolcusunu kiraladı

İngiltere Premier Lig’in güçlü ekiplerinden Chelsea, bu sezon kadrosunda bulundurduğu 42 futbolcuyu başka takımlara kiraladı.

Adeta rekor kırdı

Kiraladığı futbolcularla bu alanda bir rekora imza atan mavi-beyazlılar kadrosunda forma giyemeyecek isimleri başka kulüplere göndererek onların gelişimine katkı sağlıyor. Chelsea’nin kiralık olarak gönderdiği oyuncular arasında Fenerbahçe’ye gelen Victor Moses, Michy Batshuayi, Alvaro Morata ve Kurt Zouma gibi önemli isimler yer alıyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:28
  1. İngiltere Premier Ligi
  2. Chelsea

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