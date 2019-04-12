UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Chelsea sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup eden Chelsea tura yakın taraf olarak göze çarpıyor. Peki, Chelsea Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maça ilişkin ayrıntılar...

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Chelsea Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Chelsea, deplasmanda Slavia Prag'ı 86. dakikada Marcos Alonso'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Londra ekibi, Hazard ve Kante gibi isimlerin yedek başladığı maçta ilk yarıda oldukça zorlandı. İkinci yarıda as oyuncularını oyuna alan Sarri, Çek rakibi karşısında 86. dakikada Marcos Alonso'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Çekya temsilcisinde eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, 64. dakikada sahada kalırken, etkisiz bir görüntü sergiledi.

Chelsea Slavia Prag UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı 18 Nisan 2019 tarihinde oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak maç Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.

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