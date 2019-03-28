Charlottesville saldırganı suçunu kabul etti

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde 2017 yılında düzenlenen ırkçı gösteride aracını gösteriyi protesto eden ırkçılık karşıtı grubun üzerine sürerek 1 kişinin ölümüne yol açan James Alex Fields Jr'ın suçunu kabul ettiği bildirildi.

ABD Başsavcısı William P. Barr, yaptığı açıklamada, zanlı Fields Jr'ın federal ve eyalet savcılarının kendisine yönelttiği 30 suçlamadan 29'unda suçlu olduğunu kabul ettiğini belirtti. Barr, zanlının ölüm cezası gerektiren 1 suçlamayı ise reddettiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada, zanlının kabul ettiği suçların tümü için öngörülen azami cezanın ömür boyu hapis ve 1 milyon dolar para cezası olduğu kaydedildi.

Fields Jr'ın arabasını göstericilerin üzerine sürerken, onları ırk, renk, din ve uyruk gibi var olan veya algılanan farklılıklarının bilinciyle hareket ettiğini itiraf ettiğini vurgulayan Savcı Barr, "Bu ay başında Yeni Zelanda'da işlenen kitlesel katliam bize çoğulcu bir toplumda ırk ve din temelli veya insanları ırklarla ve dinlerle ilişkilendiren şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini hatırlatmıştır." ifadesini kullandı.

Fields Jr'ın Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde 2017 yılında düzenlenen "Unite the Right" (Sağı Birleştir) başlığı altında yapılan gösteride otomobilini ırkçılık karşıtı grubun üzerine sürdüğü olayda 32 yaşındaki Heather Heyer hayatını kaybetmiş, 19 kişi ise yaralanmıştı. Olay sonrası kentte Olağanüstü Hal ilan edilmişti.

Ülkede aşırı sağcılarla ırkçılık karşıtları arasındaki gerilimi tırmandıran olay karşısında Trump'ın net bir tavır sergileyememesi de Amerikan kamuoyunda ciddi şekilde eleştirilmişti.