Charalampos Lykogiannis kimdir? Fenerbahçe’ye transfer olan Lykogiannis nereli kaç yaşında?

Son dakka transfer haberleri… Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Lykogiannis ile 2.5 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Ancak Charalampos Lykogiannis’in transferin resmiyet kazanması adına kulüpler arasındaki görüşmeler halen sürüyor. 2017-18 sezonunun devre arasında Sturm Graz'dan Cagliari'ye transfer olan Charalampos Lykogiannis, toplam 22 maça çıkmayı başardı.

Charalampos Lykogiannis kimdir?

22 Ekim 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya gelen Charalampos Lykogiannis, kariyerine Olympiakos altyapısında başladı. Daha sonra Levadiakos'a kiralanan 28 yaşındaki ve 1.90 cm boyundaki sol bek, Ergotelis forması giydi. 2015'te Sturm Graz'a transfer olan Lykogiannis, 2018'in ocak ayından bu yana Cagliari'de oynuyor. Bu sezon 22 karşılaşmada görev alan Charalampos Lykogiannis, skor üretemedi. Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını 6 kez terleten tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro olduğu söyleniyor.