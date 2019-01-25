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ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni

Törende, siyasetten sanata, spordan bilime 10 kategorideki ödüller sahiplerini buldu

25 Ocak 2019 Cuma 21:12
ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi ve Tepebaşı Belediyesinin destekleriyle ''ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'' düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, yılın siyasetçisi dalında ödül alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Kuşoğlu, Ankara'da eski adıyla Karlı Sokak, yeni adıyla Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenen anma etkinliğine katıldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu Türkiye mücadelesidir aynı zamanda, bizim mücadelemizdir, çağdaşlık mücadelesidir. Uğur Mumcu adına 26. yılda böyle bir ödülü almak benim için büyük bir gururdur. Siyaset mücadelesinin Türkiye mücadelesine dönüşmesi, bir siyasi parti mücadelesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. 31 Mart'ta bunun en güzel örneğini yaşayacağımızı düşünüyorum. Bizler Venezuela olmayacağız. Türkiye Venezuela olmayacak. Bu bilinçli kitle olduğu sürece Türkiye ilelebet payidar yaşayacaktır."

Etkinlikte, siyaset dalında Kuşoğlu, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Şopanda; basın dalında Meliha Okur, Ahu Özyurt, Ömer Duru; bilim dalında Özgür Taşkın, Erhat Aydoğan; hukuk dalında Orhan Yıldırım, Meliha Selvi; sanat dalında Prof. Dr. Devrim Erbil, Numan Kurtulmuş; çevre ve kent dalında Güven İslamoğlu, Prof. Dr. Can Ayday, Prof. Dr. Ruşen Keleş ödül aldı.

Spor dalında Sümeyye Boyacı, Metehan Altunbaş; mücadele dalında Ahbap Derneği, Şeker İş Sendika Başkanı Hamit Dokuzlar, Avukat Emine Cevahir Çalıkuşu, Yardım Sevenler Derneği Başkanı Sevgi Şener, Nakliyat İş Sendikası Başkanı Ali Özçelik, Tekirdağ Pınarcalı kadınlardan Hediye Hoban, İlknur Bozkaya, Fevziye Buğa; edebiyat dalında Enis Batur, Rahmi Emeç, Kenan Kocatürk, Arif Keskiner; yaşam boyu mücadele dalında ise Alpay ile Tunç Başaran ödüle layık görüldü.

Törene, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 21:12
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