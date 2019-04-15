ÇGC’den Çukurova Rock Festivali komitesine kınama

Adana’da18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında 3’üncüsü düzenlenecek Çukurova Rock Festivali’yle ilgili olarak organizasyon komitesi tarafından basın kuruluşlarına gönderilen ancak bir dizi yasağın yer aldığı bültendeki sansür içeriği, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir tarafından kınandı.

Esendemir, yaptığı açıklamada, festivalin yetkililerinin basına karşı dikte edici ve küçümseyici tavrının, ülkedeki basına karşı sansür zihniyetinin tehlikeli boyutlarda olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Basına ayar vermenin, yapılacak haber ve yorumların yanı sıra çekilebilecek fotoğrafların kategorize edilmesinin çirkin olduğunu ifade eden Esendemir, şunları kaydetti:

“Amiyane tabirle basına talimat verir gibi davranılması çirkin olduğu kadar kınanması gereken kibirli bir davranıştır. Basının tarafınızca organize edilen bir etkinliğe gelmesini istemiyorsanız, kendinizle çelişip ne diye davet ediyorsunuz? Haber niteliği taşıyorsa gazeteci o haberi yapar, haberini yazarken de fotoğraf çekerken de kimseden talimat almaz. Çukurova Rock Festivali organizasyon komitesinin, basına yönelik kısıtlayıcı, engelleyici, sansür niteliği taşıyan davranışını kınıyoruz.”