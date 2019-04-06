CF Moto 250 Kupası seçmeleri





AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), CF Moto 250 Kupası seçmelerini Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştiriyor.

TMF Asbaşkanı Ogün Baysan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CF Moto 250 Kupası seçmelerine 13 ile 18 yaş aralığında 70 sporcunun müracaat ettiğini ve aralarından 15'inin seçileceğini söyledi.

Daha önce profesyonel olarak yarışmalara katılmayan sporcuları test ettiklerini dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

"Buradaki seçmelerde belirlenen gençlerimiz, daha sonraki süreçte profesyonel sporcularımız ve koçlarımız tarafından eğitilecek. Bir yıl boyunca sürecek bu eğitimlerde kullanılacak motosiklet, kıyafet, kask gibi bütün masraflar, sponsor firmaya ait olacak. TMF olarak biz de eğitimlere teknik destek vereceğiz. Eğitim sonunda federasyonumuz, arkadaşlarımızı değerlendirip ya bir üst seviye çıkaracak ya da aynı seviyede bırakacak."





- "Genel olarak heyecanlılar ve istekliler"





Baysan, en az kaza riski taşımasından dolayı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ni tercih ettiklerini vurguladı.

Seçmelerin iki gün boyunca devam edeceğini aktaran Baysan, "70 gencimiz var ve ilk 5 grup, bugün piste çıktı. Genel olarak heyecanlılar ve istekliler. Bugün yarışanlar, piste iyi adapte oldu ve işi kavradı. Sonuçta, TMF ve motor sporları camiası, başarılı 15 çok iyi gence sahip olacak." ifadelerini kullandı.