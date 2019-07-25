Cezbeden rakamlarla burslar çeşit çeşit

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üniversiteye başlayan birçok öğrenciye burs yardımı yapıyor. Burs almaya hak kazanamayan öğrencilere ise geri ödemeli kredi imkanı sağlıyor. Türkiye’de birçok üniversite sınavda belli kriterler de başarılı olmuş öğrencilere 5 bin liranın üzerine çıkabilen burs imkânı sağlıyor. Tercih döneminde öğrenci adaylarının özellikle vakıf üniversitelerini ziyaretleri sırasında sordukları ilk 5 sorudan birisi olan burs fırsatları konusunda bu yıl da farklı rakamlar telaff uz ediliyor.

BU BURSLAR EĞİTİMCİLERİN MAAŞI KADAR

Türkiye’de öğrencilerine karşılıksız burs veren üniversiteler kadar başarıyı ödüllendirme amaçlı mütevelli heyeti kararları ile belli oranlarda destekler veren üniversiteler de bulunuyor. Bunlardan önde gelenlerini şöyle sıralayabiliriz:

● Abdullah Gül Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Mef Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Üniversite kesin kayıt yaptıran öğrencilerine burs imkânı sağlıyor. 1-100 arasındaki öğrencilere aylık 1000 TL, 101-1.000 arasındaki öğrencilere aylık 600 TL veriliyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ: Kendi bölümünden sıralamaya giren öğrencilerine burs imkânı sağlıyor. SAY puan türünde ilk 20, EA puan türünde ilk 15,SÖZ puan türünde ilk 10, Buna ek olarak DİL puan sıralamasında ilk 3’e giren öğrencilerine 400 TL burs veriliyor.

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ: 150 öğrenci kabul edecek olan üniversite bu yıl da tüm Lisans kontenjanlarına tam burs imkânı sunuyor. Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere derslere kayıt olup devam etmeleri halinde; üniversitede öğrenime başladıkları ilk yarıyılda, öğrenimleri süresince kullanabilecekleri ve mezuniyetlerinde kendilerine hediye edilecek bir dizüstü bilgisayarın sahibi olacak. Ayrıca bütün burslu öğrencilere Üniversite tarafından belirlenecek şartlarda ücretsiz yurt imkânı sağlanacak. Derece bursu kapsamında; Üniversiteye yerleşen öğrencilerden ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde aşağıda belirtilen sıralamalara sahip olanlara sırasıyla 1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında aylık nakit ödeme yapılacak. İlk üç tercihinden birisine ya da ilk 7 tercihinin tümüne İbn Haldun Üniversitesi programlarını yazan ve yerleşen her öğrenciye 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: Türkiye sıralamasında ilk 200’e giren öğrencilerine 300 TL burs imkanı sağlıyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi: Türkiye sıralamasında başarı gösteren öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. İlk 100’e girenlere 3000 TL, ilk 500’e girenlere 2500 TL, ilk 1000’e girenlere 1750 TL verilirken; buna ek olarak yukarıdaki burs kapsamına girmeyen fakat tam bursa hak kazanan öğrenciler 1000 TL burs imkanı sağlıyor.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ: Türkiye sıralamasını göz önünde bulundurarak öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. İlk 100’e 5.000 TL, 101-250 arasındakilere 4.000 TL, 251-500 arasındakilere 3.000 TL, 501-750 arasındakilere 2000 TL, 751- 1000 arasındakilere 1500 TL veriliyor.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ: Türkiye sıralamasını göz önünde bulundurarak öğrencilerine yılda 8 ay süre ile burs imkânı sağlıyor. - 1-500’e 6000 TL, 501-1000’e 5000 TL, 1001-2000’e 4000 TL, 2001-3000’e 3000 TL, 3001-4000’e 2000 TL, 4001-5000’e 1500 TL, 5001-10.000’e 1250 TL, 10.001-20.000’e 1000 TL, 20.001- 30.000’e 700 TL, 30.001-50.000’e 600 TL, 50.001-75.000’e 400 TL 75.001-100.000’dekiler 300 TL ile ödüllendiriliyor.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ: Puan türlerine göre Türkiye sıralamasını göz önünde bulundurarak öğrencilerine burs imkânı sağlıyor. SAY ve EA puan türlerinden; 1- 100 arası derece yapan öğrencilere aylık 3000 TL, 101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık 2500 TL, 1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık 2000 TL, 2501- 5000 arası derece yapan öğrencilere aylık 1500 TL, SÖZ puan türünden; 1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık 2000 TL, 101- 1000 arası derece yapan öğrencilere aylık 1500 TL, 1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık 1000 TL, 2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık 500 TL, DİL puan türünden; 1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık 1500 TL, 101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık 1000 TL ödeme yapılıyor.